آخرها كشف ساقيها.. ما الذي تريده رانيا يوسف من نشر صورها ”الجريئة“؟‎

تعمُد الفنانة المصرية رانيا يوسف، خلال الفترة الأخيرة، إلى الظهور العاري المُثير للجدل، من خلال ارتداء ملابس قطنية شفافة تكشف عن كامل ساقيها، وتُبرز أجزاء كبيرة من جسمها.

ويبعث هذا الظهور المثير عدة تساؤلات لدى الجمهور، أبرزها: هل تسعى ”يوسف“ إلى إكمال عدد متابعيها عبر حسابها الرسمي ”إنستغرام“ لمليوني شخص بنشرها صورًا تستفز مشاعر المشاهدين؟.

وشاركت ”يوسف“ جمهورها على مدار الأيام القليلة الماضية بعض الصور الساخنة، التي حصدت آلاف المشاهدات من قبل متابعيها على صفحتها الشخصية ”إنستغرام“، خلال ساعات، فور نشرها.

وتعمّدت ”رانيا“ في تلك الصور إبراز مفاتنها، بغرض إثارة المتابعين، وفسّر البعض ذلك بأنها محاولة لحصد عدد أكبر من المتابعين، حيث إن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت ”مصدر دخل“ الفنانين والمشاهير، ولذا يُقدم من أجلها بعض الفنانات عدة تنازلات للحصول على التفاعل الكثير.

وكانت رانيا يوسف قد أعلنت، في مطلع يناير الماضي، عن مسابقة وجائزة حال وصول عدد متابعيها على ”إنستغرام“ لمليون متابع، وأكدت أنّ الجائزة ستكون عبارة عن قضاء أحد الجمهور يومًا معها في جلسة تصوير، وطلبت من جمهورها الدعم من أجل رفع رصيد متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي.

وعلّق متابعو رانيا يوسف على آخر صورة لها، والتي أظهرت فيها مساحة كبيرة من ساقيها، قائلين: ”طبعًا كل اللي بتعمليه دا هدفه إنك تزودي عدد المتابعين وتوصليهم لـ 2 مليون وتعلني عن جايزة تانية والحركات دي.. مش لازم تقلعي عشان تزودي متابعينك..“.

وكانت رانيا يوسف قد ظهرت مؤخرًا بفستان في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، أثار جدلًا واسعًا وتسبب في إحالتها إلى المحاكمة، ولم تهدأ موجة الغضب إلا بعد أول ظهور إعلامي لها وتقدمت خلاله بالاعتذار للشعب المصري.

جدير بالذكر أن الفنانة المصرية رانيا يوسف تشارك في دراما رمضان 2019 بمسلسل ”وبينا ميعاد“، مع المخرج أحمد خالد موسى، وتشاركها في البطولة غادة عادل.