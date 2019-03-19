رانيا يوسف تثير الجمهور بالكشف عن ساقيها

أطلّت الفنانة المصرية رانيا يوسف بصورة جريئة جديدة، أثارت بها الجدل، حيث ارتدت فستانًا أحمر قصيرًا، كشف عن ساقيها بشكل كبير، ما عرضها إلى سيل من الانتقادات الحادة من قبل جمهورها.

ونشرت يوسف صورة لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”انستغرام“، وأرفقتها بتعليق: ”مساء الخير“، ظهرت خلالها مُرتدية فستانًا ”فوق الركبة“، أشعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وصبّ غضب جمهورها عليها مرة أخرى.

وانهالت التعليقات والانتقادات الحادة على صورة ”رانيا“ بتوجيه الشتائم والسخرية.

وظهرت رانيا يوسف مؤخرًا بفستان في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، أثار جدلًا واسعًا وتسبب في إحالتها إلى المحاكمة، ولم تهدأ موجة الغضب إلا بعد أول ظهور إعلامي لها وتقدمت خلاله بالاعتذار للشعب المصري.

جدير بالذكر أن الفنانة المصرية رانيا يوسف تشارك في دراما رمضان 2019 بمسلسل ”وبينا ميعاد“، مع المخرج أحمد خالد موسى، وتشاركها في البطولة غادة عادل.