شيرين عبدالوهاب متهمة بالإساءة لمصر من البحرين

اتهم المحامي المصري سمير صبري، المطربة شيرين عبدالوهاب، بالتطاول على مصر، ونشر أخبار كاذبة، واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد البلاد، للتدخل في الشأن المصري، وذلك في بلاغ قدمه ضدها للنائب العام المصري.

وقال سمير صبري، في بلاغه الموجود على مكتب النائب العام للتحقيق فيه: ”من المعروف أن للفن دورًا فعالًا، إذ يعد الفنان سفيرًا لبلده ووطنه بالخارج، ولكن للأسف، ضربت المدعوة شيرين عبدالوهاب بكل هذه القيم والاعتبارات عرض الحائط، وبأسلوب رخيص، إذ إنها أثناء إحيائها لحفل غنائي في البحرين، أساءت لمصر عندما صرحت: (أيوة كده أقدر أتكلم براحتي عشان في مصر اللي يتكلم بيتسجن).

وأضاف سمير صبري، في فحوى البلاغ: ”المدعوة شيرين عبدالوهاب بتصريحها سالف الذكر أساءت لبلدها إساءة بالغة، بخلاف الاستقواء واستدعاء الخارج للتدخل في الشأن المصري بصفة عامة، واستدعاء المنظمات الحقوقية المشبوهة التي تعمل ضد مصر، وإعطائها مادة للتحدث فيها ونشرها بغية الإساءة للدولة المصرية بالإضافة إلى نشرها لأخبار كاذبة.

وطلب صبري: ”التحقيق في الواقعة، وسماع شهادة السيدة كريمة رئيس وزراء مصر الأسبق عزيز صدقي (الشاهدة على الواقعة) وإحالة المبلغ ضدها عقب ذلك للمحاكمة الجنائية العاجلة“.

يُذكر أن شيرين عبدالوهاب، أحيت حفلًا غنائيًّا في دولة البحرين، ضمن مهرجان ربيع الثقاقة، وقدمت ”شيرين“ في الحفل عددًا كبيرًا من أغانيها منها: ”نساي“، و“أنا مش بتاعة الكلام ده“.