نادين لبكي: ”كفر ناحوم“ زادني قربًا من زوجي.. واعتزلت الكليبات (فيديو)

تحدثت المخرجة والفنانة اللبنانية نادين لبكي، مخرجة فيلم ”كفر ناحوم“ الذي شارك في منافسات مسابقة ”الأوسكار“ 2019، عن سر اختيارها قصة الفيلم، وعدم خوفها من عرضها على الشاشة، رغم أن موضوعها شائك، حيث يروي قصة طفل يرفع دعوى قضائية ضد أهله لأنهم أنجبوه إلى الحياة.

وخصت لبكي شبكة ”إرم نيوز“ بالحديث عن رد فعلها بعد علمها بالمشاركة في الأوسكار، وردود الأفعال حولها، والأجواء التي شهدتها المسابقة، وطبيعة المنافسة مع الأفلام الأخرى، وما شعرت به بعد خروج الفيلم من المنافسات.

وكشفت المخرجة اللبنانية، خلال حضورها حفل عرض الفيلم في مصر، كيف أثر الفيلم على نظرة العالم للفنانين العرب، وكيفية مساهمة الأعمال الفنية العربية وظهور نجومها في المحافل العالمية، في الارتقاء بتلك النظرة.

كما أوضحت كيف ساهم فيلم ”كفر ناحوم“ في المزيد من القرب بينها وبين زوجها خالد مزنر، منتج الفيلم، من خلال مواجهتهما العديد من الصعوبات، وكيفية التغلب عليها.

وفي ختام لقائها مع شبكة ”إرم نيوز“، تحدثت نادين لبكي عن أعمالها الفنية المقبلة، سواء على مستوى الإخراج أو التمثيل.