حكم قضائي بإثبات نسب طفلة لفنان مصري

قضت محكمة استئناف الأسرة في مصر، برئاسة المستشار توفيق محمد توفيق، بثبوت نسب الطفلة ديالا لوالدها الفنان التشكيلي عادل السيوي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أيار/مايو 2017، حينما نشرت الصحفية سماح إبراهيم على صفحتها في ”فيسبوك“، صورة لها برفقة الطفلة ديالا التي لم تكمل عامها الأول حينذاك، من داخل معرض الفنان عادل السيوي، الذي نظمه تحت عنوان ”في حضرة الحيوان“، معلقة: ”ديالا عادل السيوي في معرض والدها“.

وأثارت الصورة والتعليق الكثير من التساؤلات، حيث سارع السيوي إلى نفي الأمر خلال منشور على صفحته في ”فيسبوك”، معلقًا: ”فتاة مجهولة تزعم الإنجاب منّي“، مشيرًا إلى أنه ”حرر ضدها محاضر في قسم الشرطة“.

وأخذت القصة في تلك اللحظة منحنى ومسارًا جديدًا، حيث سارعت الصحفية الشابة إلى ساحات القضاء، ورفعت دعوى قضائية تطالب بإثبات نسب ابنتها للفنان عادل السيوي، وبدأت الإعلان عن الكواليس المثيرة للزواج والولادة.