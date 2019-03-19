تقارير.. إدراج رابطة مُشجعي برشلونة ”Boixos Nois“ ضمن قائمة المجموعات المتطرفة

كشفت صحيفة AS الإسبانية على أن لجنة مُكافحة العنف ضمت رابطة مُشجعي برشلونة ”Boixos Nois“ ضمن قائمة المجموعات المتطرفة، والعنيفة الراديكالية، وغير المتوافقة مع القانون.

وهذا الشرط يعني أنه لا يمكن لأحد من أعضاء هذه المجموعة الدخول إلى أي ملعب في إسبانيا مع أي رمز لهم، أعلام أو لافتات أو قمصان تشير إلى هويتهم.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» قد فتح تحقيقًا ضد نادي برشلونة، بسبب أعمال الشغب التي قامت بها جماهير البلوغرانا في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي.

وذكرت حينها صحيفة سبورت الإسبانية، فإن جماهير ألتراس Boixos Nois قاموا بإشعال الألعاب النارية خلال المواجهة، ولهذا السبب فتح الاتحاد الأوروبي تحقيقًا بهذا الشأن.

ويواجه برشلونة عقوبة محتملة، ستكون غرامة مالية، وتوجيه تحذير لإدارة النادي يقضي بغلق جزء من ملعب الكامب نو، أو إغلاقه كاملًا، مع عدم ترجيح هذا الأمر.

مواجهات بين ألتراس برشلونة المسماة (Boixos Nois) وعناصر الشرطة قبل الكلاسيكوpic.twitter.com/M1ccAwP1Qm — Goalna (@Goalna) October 28, 2018

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد الأوروبي فتح هذا التحقيق استنادًا إلى المادة 16.2 من القانون التأديبي للاتحاد، والذي ينص على أن الأندية مسؤولة بشكل كامل عن تصرفات مشجعيها، وستتعرض إلى عقوبات تأديبية، حتى لو أثبتت هذه الأندية عدم وجود أي تقصير من جانبها.

ويعود تاريخ تأسيس مجموعة الـ Boixos Nois، إلى سنوات الثمانينيات من القرن الماضي، وتحديدًا عام 1981، كمجموعة تضم الشباب الذي يشجع برشلونة، والـBoixos Nois هو مصطلح تألف من كلمتين باللغة الكتالونية: ”Boixos“ أو Boixeres وهو الحي الذي بجانب ملعب الكامب نو، حيث يجتمع أغلب أعضاء هذه المجموعة، أما “ Nois “ فتعني فتى أو فتيان.. والـBoixos Nois هم هوليغانز البارسا، وكشعار اتخذ الـBoixos Nois رأس كلب البولدوج المعروف بوحشيته وقوته.. وتسمى أيضا مجموعة الـBoixos Nois باسم Ultra Barcelona أو بـHools FCB.. والأولترا هي ما يعرف بجماعة أو مجموعة، وفي بعض الاحيان جمعية من مناصري ومشجعي الفريق.