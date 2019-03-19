ريغيلون نجم ريال مدريد يتحدث عن أسوأ أسبوع في حياته بسبب برشلونة

كشف الإسباني سيرجيو ريغيلون، الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد، عن أسوأ أسبوع مر به في حياته، وهو عقب السقوط في الكلاسيكو ضد برشلونة هذا الشهر.

وكان ريال مدريد قد سقط أمام برشلونة، في مناسبتين، حيث أُقصي من مسابقة كأس ملك إسبانيا، بعدما هُزم بثلاثية نظيفة في ”سانتياغو برنابيو“، وخسر مجددًا في الدوري الإسباني بهدف نظيف.

وقال ريغيلون خلال تصريحات نقلتها صحيفة ”البرنابيو“ الإسبانية:“الأسبوع الذي سقطنا فيه أمام برشلونة، كان أسوأ أسبوع في حياتي، وكان عصيبًا، والأيام كانت سخيفة للغاية بالنسبة لي“.

وأضاف:“سعيد بعودة زين الدين زيدان إلى ريال مدريد مرة أخرى، وأنا معجب به، إنه أسطورة، وأنا أستمع إليه، وأستفيد من نصائحه“.

وأتم:“لم أشعر أبدًا أنني لاعب أساسي في ريال مدريد، وأعرف دائمًا أنّ مارسيلو أمامي، ومع ذلك عندما ألعب أقدّم كل ما لدي“.