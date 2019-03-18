إيران تحظر تصدير الصلب لارتفاع أسعاره محليًا

أعلنت الحكومة الإيرانية، اليوم الاثنين، منع تصدير الصلب الذي يعد واحدًا من أهم صادرات البلاد، بسبب ارتفاع أسعاره محليًا مؤخرًا.

وأمر وزير الصناعة والتجارة والمعادن ”رضا رحماني“، رئيس الجمارك الإيرانية بحظر تصدير الصلب من قبل الشركات التجارية في البلاد.

واعتبر رحماني، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء ”موج نيوز“، أن ”حظر تصدير الصلب جاء لتنظيم تصدير منتجات الصلب، والسعي إلى عودة العملات الأجنبية من الصادرات ومنع تصدير المنتجات التصديرية الرخيصة، وكذلك بناء على طلب كبار منتجي الصلب“.

وشدد على أن ”تصدير أي منتجات للصلب سيكون من خلال وحدات الشركة المصنعة أو ممثلها الرسمي بعد الحصول على موافقة وزارة الصناعة“.

ووفقًا لإحصائيات جمعية منتجي الصلب في إيران، بلغ حجم إنتاج مختلف أنواع منتجات الفولاذ في البلاد خلال العام الحالي (بدأ في 21 آذار/مارس 2018) 19 مليونًا و604 آلاف طن، مسجلًا بذلك نموًا قدره 8 بالمئة قياسًا بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وتشير التقارير الواردة حول حجم إنتاج مختلف أنواع الصلب في إيران إلى أن إنتاجها من الحديد الإسفنجي سجل نموًا قدره 19 بالمئة خلال 11 شهرًا ماضيًا من العام الحالي، وازداد من 20 مليونًا و484 ألف طن إلى 24 مليونًا و303 آلاف طن.

وبحسب الإحصاءات الصادرة عن جمعية منتجي الفولاذ، فإن إجمالي إنتاج منتوجات الصلب شهد نموًا قدره 7 بالمئة خلال الأشهر العشرة الأخيرة من العام الحالي، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ 17 مليونًا و572 ألف طن.