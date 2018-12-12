بعد تشديد العقوبات الأمريكية.. انخفاض صادرات إيران من الصلب

أعلن رئيس اتحاد منتجي الصلب الإيراني، بهرام سبحاني الأربعاء، عن انخفاض في صادرات بلاده من منتجات الصلب، مشيرًا إلى أنه “مع تشديد العقوبات والقيود الأمريكية ضد إيران، أصبح من الصعب تصدير منتجات الصلب”.

ونقل موقع صحيفة “عالم الاقتصاد” الإيرانية عن سبحاني، قوله إنه “حتى نهاية العام الإيراني الحالي يمكن إنتاج 25 مليون طن من الفولاذ، منها 15 إلى 16 مليون طن ستستخدم في السوق الداخلية”، مضيفًا أنه “على الرغم من زيادة الإنتاج، إلا أن الصادرات تراجعت بشكل كبير”.

وشدَّد سبحاني، على أن العقوبات والقيود في الوقت الحالي جعلت من الصعب تصدير منتجات الصلب، مبيّنًا “أنه قد يتم ترك منتجات الصلب في المستودع في حالة عدم اتخاذ أي تدابير لمواصلة التصدير”.

وتابع “في الأشهر الثمانية الأولى من العام الإيراني الحالي، تم تصنيع 14.242 مليون منتج من الفولاذ، بما في ذلك حديد التسليح، وبالمقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الإيرانية السابقة، هناك زيادة بنسبة 10 في المائة، وفي غضون ذلك، سيتم زيادة إنتاج الصلب بنسبة 22%”.

وقال سبحاني، إنه “خلال الأشهر الثمانية الأولى، أي قبل فرض العقوبات الأمريكية، تم تصدير 5.373 مليون طن من المنتجات، مثل: حديد التسليح ، والحزم، والبليت والبلاطة، لكن بعد العقوبات واجهنا مشكلة في مواصلة التصدير”، مبيّنًا أن “الصادرات يمكن أن تصل إلى 7.8 مليون طن فقط في الأشهر الأربعة المتبقية من العام”.

ولفت المسؤول الإيراني، إلى أن العملاء الرئيسين لشراء منتجات الصلب الإيرانية مثل العراق وأفغانستان بدأوا يسيئون استخدام العقوبات الأمريكية ضد طهران وعدم مواصلة التجارة مع إيران.