فجر السعيد تهاجم المطربة اليمنية أروى بسبب ”حواجب“ هالة فاخر (فيديو)‎

شنّت الإعلامية الكويتية فجر السعيد، هجومًا لاذعًا على المطربة اليمنية أروى، واصفة إياها بأنها تحولت من سمراء إلى شقراء.

وعرضت فجر السعيد، مقطع فيديو لأروى من إحدى حلقات برنامجها ”تحت السيطرة“ الذي تقدمه على فضائية ”النهار“، واستضافت فيها الفنانة المصرية هالة فاخر، لترد عليها بسبب منشور تحدثت فيه ”فجر“ عن حواجب هالة فاخر.

وردت فجر السعيد، بقسوة، على أروى قائلة: ”أولًا البوست اللي عرضته المطربة اليمنية اللي صارت مذيعة لبنانية وتحولت من سمراء إلى شقراء، كتبته من أربع سنوات أو أكثر، ولا أعلم سر تفتيشها في بوستاتي القديمة لتأخذ رأي من انتقدته“.

وتابعت الإعلامية الكويتية: ”واضح أن اسمي صار تريند لأي واحد أو واحدة تبي برنامجها يضرب“.

وردت فجر السعيد، أيضًا على تعليق هالة فاخر، فقالت: ”أما بخصوص رد الفنانة هالة فاخر فعادي حلو على قلبي ومنسجم مع طريقة السؤال، بصراحة ما ألومها مهما قالت، هالة صدمت بالسؤال وجاوبت، لكن“.

وتابعت: ”نرجع للأخت اللي قاعدة تنبش في بوستاتي القديمة جدًا، شنو نوع المرض اللي تعاني منه، فهل حواجب هالة الآن كما كانوا من أربع سنين، لماذا لم تذكري تاريخ التغريدة القديمة جدًا؟“.

واضافت ”سبحان الله أغلب اللي يهاجموني عندهم ازدواجية في الجنسية واضطراب في الهوية الوطنية، بسبب تجميع عدد لا بأس منه من الجناسي“.

يأتي هذا الهجوم على أروى، كما فعلت فجر السعيد قبل أيام عندما هاجمت المطربة السورية أصالة، بسبب طلبها الحصول على الجنسية المصرية.