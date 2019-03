فجر السعيد تهاجم المطربة اليمنية أروى بسبب ”حواجب“ هالة فاخر (فيديو)‎

View this post on Instagram

اولاً البوست اللي عرضته المطربه اليمنيه اللي صارت مذيعه لبنانيه وتحولت من سمراء الى شقراء !!!! كتبته من أربع سنوات أو أكثر ولا أعلم سر تفتيشها في بوستاتي القديمه لتأخذ راي من انتقدته .. ???????????????????? واضح ان اسمي صار #ترند لإي واحد أو وحده تبي برنامجها يضرب … أما بخصوص رد الفنانه #هاله_فاخر فعادي حلو على قلبي ومنسجم مع طريقة السؤال بصراحه ما الومها مهما قالت … هاله صدمت بالسؤال وجاوبت … لكن …. نرجع للأخت اللي قاعده تنبش في بوستاتي القديمه جداً… شنو نوع المرض اللي تعاني منه فهل حواجب هاله الآن كما كانوا من اربع سنين لماذا لم تذكري تاريخ التغريده القديمه جداً ؟!!!!!! … سبحان الله اغلب اللي يهاجموني عندهم ازدواجيه في الجنسيه واضطراب في الهويه الوطنيه بسبب تجميع عدد لا بأس منه من الجناسي ????