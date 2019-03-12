مي العيدان تدخل على خط أزمة أصالة وفجر السعيد بهجوم ”حادٍ“

دخلت الإعلامية الكويتية مي العيدان على خط حرب التصريحات الملتهبة بين الفنانة السورية أصالة نصري، والإعلامية الكويتية فجر السعيد، على خلفية مطالبة أصالة بالحصول على الجنسية المصرية، علمًا بأن أصالة لديها الجنسية البحرينية.

ووقفت ”العيدان“ في صف مواطنتها ”السعيد“، حيث كتبت عبر حسابها على ”إنستغرام“، اليوم الثلاثاء:“كفو يا أم عثمان، علميها أصلها، وحجمها الحقيقي، صدَّقت نفسها، قاعدة اتهدد، مو قاصرنا إلا الشبيحة اللي تنازلت عن جواز بلدها“.

ويبدو أن الخلافات تأججت من جديد بعدما استمعت ”السعيد“ لتصريحات أصالة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب في برنامجه ”الحكاية“، والتي حذّرت فيها أصالة من شن حرب وصفتها بـ“الشعواء“، حيث كانت قد قالت:“لا أريد أن أعود إلى مثل بداياتي وأشتم، وإلا قلبت الأمور إلى حرب شعواء“.

ولكن الأمر لم يرُق لـ“السعيد“ التي ردت عليها قائلةً:“يرحم أمك، إذا كان فيك خير، اقلبيها حربًا شعواء، يرحم أمك، أنا طالبتك، اتركي العقل أنا هلق عقلت، بس لو أرجع بداياتي، ردّي بداياتك، واشتميني، وقولي عني اللي تبين، بس تتحمّلين ما جاش، اقسم بالله، إن ما بطلتي حلجج يا أصالة مرة ثانية لتشوفين الحرب الشعواء“.

ويأتي تجدد الهجوم هذا، بعد خلافات كثيرة بين أصالة والسعيد، بعد أن بدأت الأخيرة بانتقاد الأولى خلال إحيائها حفلًا غنائيًا ضمن فعاليات ”هلا فبراير“ في الكويت، وسخرت من صوتها وهي تؤدي أغنية وطنية للفنان عبدالكريم عبدالقادر، بقولها:“ياجماعة لو سمحتوا إللي يعرف أهل الأستاذ عبدالكريم عبد القادر يكلمهم يطفون التلفزيون حالًا عشان نفسيته ما تتعب“، إشارة إلى سوء أداء وصوت أصالة، ثم عادت لتغرّد مرة أخرى على أدائها بقولها:“انا تعبت نفسيًا والله مو عبد الكريم“.

وبعد ذلك، عادت ”السعيد“ لمهاجمة أصالة مجددًا خلال البث المباشر للحفل تعليقًا على ما قالته عن حاجتها إلى وطن، لتعبّر عن اشتياقها لسوريا، فغردت قائلة:“موعندها الجنسية البحرينية، ولا البحرين مجرد جنسية وليس وطنًا؟“، وكأنها تلمّح إلى عدم ولاء أصالة، وعدم استحقاقها للجواز البحريني.