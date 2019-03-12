نقابة الموسيقى التونسية تشطب مطربًا لتكرار غنائه في إسرائيل

قرّرت النقابة التونسية لقطاع الموسيقى، شطب المطرب محسن الشريف، نهائيًّا من قائمة أعضائها، على خلفية تعمده إقامة علاقات ودية ومهنية مع إسرائيل.

وقالت النقابة في بيان صدر عنها الثلاثاء، إنها ”تُعلم كل الجهات المشرفة على العمل الثقافي في البلاد بقرار مكتبها التنفيذي، بشأن شطب محسن الشريف، نهائيًّا من قائمة المطربين المنخرطين فيها“.

وحذرت النقابة من ”التعاقد مع الشريف، لإحياء أي حفلات في البلاد، بعد تعمده إقامة علاقات ودية ومهنية في إسرائيل، فضلًا عن زياراته المتكررة إليها“،

وأضافت النقابة، أن ”أي جهة ستخالف قرارها ستتحمل ما ينجم عن ذلك من تبعات عدلية وقضائية“، معتبرة أن ”عمل الشريف في إسرائيل، ضرب عرض الحائط بالالتزام التونسي والعربي اللامشروط بالقضية الفلسطينية العادلة والوقوف مع شعبها المكافح“.

والأحد الماضي، وقعت مشادة كلامية بين أمين عام النقابة مقداد السهيلي، والشريف، خلال برنامج على قناة ”التاسعة“ بعد تمسك الأخير بالغناء في إسرائيل.

وفي 2010، ظهر الشريف، في فيديو وهو يغني في حفل بإسرائيل، ويهتف ”يحيا بيبي“، في إشارة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ورغم الاحتجاجات على المستويين الفني والشعبي، تكررت زيارات الشريف إلى إسرائيل، وكانت آخرها نهاية يناير/ كانون الثاني 2019.

ولا تقيم تونس علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكنها تبادلت معها في 1996، فتح مكتبين لرعاية المصالح، لكنها عادت وأغلقته في أكتوبر/تشرين الأول 2000، احتجاجًا على الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.