العراق يسدد لطهران 200 مليون دولار من الديون المترتبة عليه

أعلن البنك المركزي الإيراني، الثلاثاء، عن قيام الحكومة العراقية بإيداع الجزء الأول من الديون المترتبة عليها جراء استيراد الكهرباء من إيران والتي بلغت نحو ملياري دولار، فيما قال مسؤول إن المبلغ الذي تم إيداعه بلغ 200 مليون دولار.

وقال البنك المركزي الإيراني، إن رئيسه عبد الناصر همتي التقى مساء الاثنين نظيره العراقي في بغداد علي العلاق، وأبلغه الأخير بأن الحكومة العراقية قامت بتلبية مطالب الحكومة الإيرانية، وإيداع الجزء الأول من الديون المترتبة على استيراد الكهرباء من إيران.

ونقل البنك المركزي عن همتي قوله إنه ”يوم أمس (الاثنين)، تم إيداع الجزء الأول من مطالبات الحكومة الإيرانية في حساب البنك المركزي في العاصمة بغداد“، مشيرًا إلى أن همتي ناقش مع العلاق مسألة تسهيل الأعمال المصرفية للمصدرين الإيرانيين للسلع والخدمات، وكذلك أنشطة فروع البنوك الإيرانية في العراق، وإقامة العلاقات بين البنوك الإيرانية والمصارف العراقية، وضرورة قبول ضمانات الدينار بدلًا من ضمان الدولار لأنشطة المقاولين الإيرانيين.

ومن بين الصادرات الإيرانية التي بلغت قيمتها 12 مليار دولار إلى العراق، هناك 4 مليارات صادرات من الكهرباء والغاز.

من جانبه، قال محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الايراني، إن بلاده تسلمت القسط الأول من مستحقات تصدير الطاقة والكهرباء للعراق بنحو 200 مليون دولار.

وقال واعظي في حديث للتلفزيون الإيراني من بغداد حيث يرافق الرئيس حسن روحاني في زيارته للعراق ”إن المبلغ المذكور تم ايداعه في الحساب المصرفي التابع للبنك المركزي الإيراني في العراق“.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني وقع أمس عقب محادثات مع رئيس الوزرء العراقي عادل عبد المهدي، خمس مذكرات تعاون مشتركة منها: ”مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة الصناعة الإيرانية ووزارة التجارة العراقية، ومذكرة تفاهم لإنشاء مشروع سكك حديد البصرة – شلمجة، ومذكرة تفاهم لتسهيل إصدار التأشيرة للمستثمرين“.

وفي الثامن من شباط/ فبراير الماضي، وقع رئيس البنك المركزي الإيراني في بغداد مع نظيره العراقي مذكرة تفاهم تم بموجبها تحديد آلية الدفع الجديدة بين البلدين ومدفوعات الكهرباء والغاز العراقية في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.