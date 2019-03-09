البنك المركزي الإيراني: الحكومة فشلت في إبقاء الأسعار منخفضة

حمل رئيس البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي اليوم السبت، حكومة الرئيس حسن روحاني، مسؤولية عدم السيطرة على أسعار المواد الأساسية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن همتي قوله إن ”إعانات الاستيراد التي حددتها الحكومة في أبريل العام الماضي فشلت في إبقاء الأسعار منخفضة“.

ومع تراجع قيمة العملة الإيرانية العام الماضي، قررت الحكومة تقديم الدولار الأمريكي بسعر تفضيلي قدره 42000 ريال لمستوردين مختارين، من أجل إبقاء الأسعار منخفضة بالنسبة للطبقة العاملة.

ويتداول الدولار حاليًا بأكثر من 130.000 ريال في السوق المفتوحة في إيران.

وأنفقت الحكومة العام الماضي حوالي 25 مليار دولار من دخلها النفطي مقابل هذه الإعانات، وفي عام 2019 تخطط الحكومة لتخصيص 14 مليار دولار فقط لدعم واردات الغذاء والدواء بسبب انخفاض دخلها النفطي.

وأدت العقوبات الأمريكية المفروضة على التجارة الإيرانية، خاصة صادرات النفط في نوفمبر الماضي، إلى خفض صادرات البلاد إلى النصف، كما أن أسعار النفط المنخفضة لم تساعد طهران في هذه العملية.

وتدرس الحكومة والبرلمان طرقًا أخرى لتوفير سلع بأسعار معقولة، بما في ذلك توزيع كوبونات خاصة على الناس لتلقي كمية محدودة من الطعام بأسعار أقل.

وفي الأشهر الأخيرة، ارتفعت أسعار المواد الغذائية ارتفاعًا كبيرًا، حيث تضاعفت أسعار اللحوم أربع مرات، وبلغ التضخم الشهري في مختلف القطاعات معدلات أثارت قلق المسؤولين.