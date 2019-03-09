رغم التجاذبات السياسية.. روحاني يصف علاقة إيران والعراق بالمثالية

وصف الرئيس الإيراني، حسن روحاني، السبت، العلاقات بين طهران وبغداد بالمثالية، ويأتي ذلك قبل توجهه إلى العراق في أول زيارة رسمية منذ عام 2013، وجاء ذلك خلال استقباله السفير العراقي الجديد لدى طهران سعد عبدالوهاب قنديل.

ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن روحاني خلال استقباله قنديل، قوله إن ”العلاقات بين إيران والعراق مثالية، وآمل أن نتوصل إلى توافقات ثمينة ومهمة خلال زيارتي القادمة إلى العراق“.

واعتبر الرئيس روحاني أن العلاقات بين إيران والعراق مثال يحتذى به في المنطقة، وقال: ”يمثل اهتمام البلدين مكسبًا رئيسيًا لتطوير العلاقات وتوسيعها“، مشددًا على أنه لا يوجد أي مانع من تعميق وتوسيع العلاقات بين طهران وبغداد في كافة المجالات لخدمة مصالح البلدين.

وأضاف: ”تعزيز الأمن والنمو والتنمية والازدهار للعراق كبلد شقيق ومجاور لنا، هي إحدى أمنيات الحكومة والشعب الإيراني، وأن إيران، وقف مع العراق في جميع المجالات في السراء والضراء“.

بدوره، قال السفير العراقي لدى طهران أثناء تقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس الإيراني: ”إن العراق يريد توسيع وتعميق علاقاته مع إيران في جميع المجالات، مضيفًا أن ”إيران واحدة من أهم الدول بالنسبة للعراق، وجهودنا هي مواصلة تطوير وتقوية العلاقات بين طهران وبغداد“.

كما تسلم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الأربعاء الماضي، نسخة من أوراق اعتماد سفير العراق الجديد بطهران سعد عبدالوهاب جواد قنديل.

ويخلف السفير العراقي الجديد، السفير السابق راجح الموسوي، الذي أعلنت الخارجية إقالته من منصبه في أيلول/ الماضي؛ بسبب إساءته للجالية العراقية في طهران.

والسفير العراقي الجديد سعد جواد قنديل، ينتمي للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي بزعامة رجل الدين همام باقر حمودي.