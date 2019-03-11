إلغاء حكم حبس الفنان المصري أحمد عبدالله محمود بسبب زوجته سارة نخلة

ألغت محكمة مصرية ، اليوم الاثنين، حكم الحبس الصادر ضد الفنان أحمد عبد لله محمود، بعد اتهامه بالاعتداء على زوجته الفنانة السورية سارة نخلة، بعد قبول الطعن الذي تقدم به.

وقبلت محكمة جنح الدقي بالقاهرة الطعن المقدم من هيئة دفاع الفنان المصري، على حكم صدر مسبقًا بحبسه 3 أشهر، وكفالة 200 جنيه (قرابة 12 دولارًا)، حيث قبلت المحكمة الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم.

وجاء الحكم بناء على تحرير محضر سابق من قبل الفنانة سارة نخلة في أكتوبر الماضي، اتهمت فيه زوجها بالاعتداء عليها بالضرب، وأحالت النيابة العامة القضية إلى محكمة الجنح التي عاقبته بالحبس 3 أشهر.‎

يذكر أن محكمة جنح أكتوبر قضت ببراءة الفنانة السورية سارة نخلة من تهمة الاعتداء بالضرب على والدة طليقها الفنان أحمد عبد الله، ورفض الدعوى المدنية.

وكانت والدة الفنان أحمد عبد الله محمود قد اتهمت الفنانة السورية سارة نخلة بالاعتداء عليها بالضرب، وأرفقت تقريرين طبيين بملف الدعوى، إلا أن الحكم صدر بالبراءة.