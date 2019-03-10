بالخطأ.. مصرية تقتل بناتها الثلاث بـ“سم الفئران“

تسببت أم مصرية في وفاة بناتها الثلاث، عندما وضعت السم على شرائح لحم (اللانشون) للتخلص من الفئران في المنزل، فنجت الفئران من الموت وماتت بناتها الثلاث، في واقعة مؤسفة وغير مقصودة.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما حاولت ربة منزل (28 عامًا) في إحدى قرى محافظة المنوفية شمال مصر، التخلص من فأر داخل منزلها، فوضعت سم فئران على شرائح اللانشون، لتتناولها بناتها الثلاث (حبيبة 7 سنوات وكريمة 5 سنوات وآية 4 سنوات)، ومُتنَ في غمضة عين.

ووسط صرخات الأم والأب وأهالي القرية، تم تشييع جثامين الطفلات الثلاث، في جنازة مهيبة شارك فيها المئات.

وكان مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مستشفى أشمون العام في محافظة المنوفية، بوصول حبيبة هيثم إبراهيم 7 سنوات وشقيقتها كريمة 5 سنوات وآية 4 سنوات، مع مقيمي قرية سمادون جثثًا هامدة، بسبب تناولهن ”سم فئران“.