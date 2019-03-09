أحلام تكشف عن مفاجأة جديدة لجمهورها السعودي في ”حفل الرياض“

كشفت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عن تحضيرها لمفاجأة جديدة لجمهورها السعودي، في الحفل المقرر أن تحييه في الرياض، يوم 21 آذار/مارس الجاري.

وأعلنت أحلام عن بث آخر فيديو كليباتها ”أبرحل“، أثناء حفلها في السعودية، وأمام جمهورها لأول مرة، قبل أن يتم طرحه على ”يوتيوب“ بشكل رسمي.

وكتبت أحلام عبر حسابها الشخصي على ”تويتر“: ”يوم الحفل راح يكون حصري لجمهوري فيديو كليب ابرحل في الرياض“.

يوم الحفل راح يكون حصري لجمهوري فيديوا كليب #ابرحل في الرياض pic.twitter.com/8Fy6U7UsXr — A7lam أحلام ???????????????? (@AhlamAlShamsi) March 8, 2019

وكانت أحلام قد شاركت جمهورها الكبير في السعودية حالتها التي عبرت فيها عن القلق والخوف الذي تعيشه مع اقتراب موعد أول ظهور لها في المملكة، وبحفلين متتابعين في مدينة الرياض.

وأشارت، في مقطع فيديو لها عبر حسابها في موقع ”سناب شات“، إلى أنها تعيش حالة من الاستنفار مع اقتراب الموعد المقرر، وأن ظهورها الأول في السعودية يشبه ”الحلم“.

ويقام حفلا أحلام في العاصمة السعودية الرياض يومي 21 و22 آذار/مارس الجاري.