المبعوث الأممي إلى ليبيا يبحث جاهزية إجراء الانتخابات

بحث المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح، مدى جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المُزمع تنفيذها خلال العام.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع الطرفين بمقر المفوضية بالعاصمة طرابلس الخميس، بحسب بيان نشرته المفوضية على صفحتها في ”فيسبوك“.

وتطرق الاجتماع إلى التفاصيل الفنية الدقيقة الخاصة بما هو مطروح من استحقاقات انتخابية على الأطراف السياسية، وذات العلاقة بخطة الأمم المتحدة للخروج بليبيا من أزمتها السياسية.

وقال السائح إن المفوضية وحدها من يُقرّر مدى ملاءمة البيئة الانتخابية لتنفيذ أي استحقاقات انتخابية يطالب بها الليبيون.

واستدرك قائلًا: ”لكن في الوقت نفسه، المفوضية ملتزمة بمبدأ الحياد والوقوف على مسافة واحدة بين كافة الأطراف السياسية“.

وبين بأن ”هذا الالتزام لا يعني عدم انحيازها لإرادة الشعب الليبي الذي اختار الديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حُرَّة ونزيهة، كقاعدة ينطلق منها في ممارسة حقوقه السياسية، وأساس لبناء دولة ليبيا الجديدة“.

وأعرب السائح عن امتنانه البالغ للدعم الذي يقدمه المجتمع الدولي للمفوضية، من خلال بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وأعلن رئيس حكومة ”الوفاق الوطني“ الليبي، فائز السراج، الثلاثاء أنه اتفق مع خليفة حفتر، في اجتماع أبوظبي الأسبوع الماضي، على ”عدم إطالة الفترة الانتقالية، وإجراء الانتخابات قبل نهاية عام 2019″، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج.

وفي 27 فبراير/ شباط الماضي، عقد اجتماع في أبوظبي، بدعوة من المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، حضره السراج، وحفتر.

واتفق الطرفان، حسب بيان البعثة الأممية، ”على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة، وسبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها“.

ويعد هذا اللقاء الثاني للرجلين بالإمارات، في محاولة لإيجاد حل للأزمة الليبية الممتدة لسنوات.