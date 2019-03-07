”ملكة كابلي“ تفاجئ جمهورها بإعلان حملها على الهواء مباشرة (فيديو)

فاجأت خبيرة التجميل، الميكب أرتيست السعودية الشهيرة ملكة كابلي، جمهورها بإعلانها عن حملها خلال الفترة الحالية، مؤكدة أنها تحمل طفلًا في أحشائها من زوجها الكويتي المدون الشهير أحمد السالم.

واستضاف البرنامج الكويتي ”ع السيف“، الذي يعرض على قناة ”atv Kuwait“، الميكب أرتيست السعودية الشهيرة ملكة كابلي، وزوجها المدون الكويتي أحمد السالم.

وقالت الملكة كابلي، إنها توقفت عن أعمالها نهائيًّا في المملكة العربية السعودية منذ ثمانية أشهر، أي بعد شهر واحد من زواجها، مؤكدة أنها أصبحت الآن ربة منزل مثل كل السيدات.

وردت كابلي على الإشاعات التي انتشرت بشأن الشهرة بعد زواجها من الكويتي أحمد السالم، مؤكدة أن الإشاعات تمت فور إعلان مشروع الزواج، بينما ليس الهدف من وراء إعلان الزواج الشهرة وزيادة عدد المتابعين كما يردد البعض.

ولفتت إلى أنها اتفقت مع زوجها على الإقامة في الكويت معًا بعد عام، والانتقال من المملكة العربية السعودية حيث يقيمان في العاصمة السعودية الرياض، مشيرة إلى أن حفل الزفاف ليس له قيمة سوى القيمة المعنوية.

ومن جانبه، قال أحمد السالم أن كابلي رفضت أن يقدم لها على الجنسية الكويتية فيما قالت كابلي: ” أبي أعيش في الكويت وزوجي يريد يعيش في جدة، ولكن اتفقنا أن نعيش في الكويت بعد سنة”.

وتعد كابلي من أشهر ميكب آرتسيست في الوطن العربي، تعمل في السعودية ولها شهرة واسعة بين السيدات والبنات، ومتزوجة من أحمد سالم، كما أن لها العديد من مقاطع الفيديو المشهورة علي يوتيوب وسناب شات، كما أنها تحرص على مشاركة متابعيها بصورها الجديدة على إنستغرام.