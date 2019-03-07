لوبيتيجي يطالب إدارة ريال مدريد بـ28 مليون يورو.. لماذا؟

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن المدرب السابق لريال مدريد الإسباني جوليان لوبيتيجي يطالب بمبلغ 28 مليون يورو كتعويض عن إقالته قبل نهاية عقده الذي كان من المقرر أن يستمر 3 مواسم.

وأقال ريال مدريد المدرب السابق لمنتخب إسبانيا مباشرة بعد خسارة كلاسيكو الذهاب أمام برشلونة في الكامب 5-1 وعوضه الأرجنتيني سانتياغو سولاري في مهامه.

وقاد لوبيتيجي ريال مدريد في 15 لقاء خسر 6 وفاز في 6 وتعادل 3 مرات، وكان قد وصف تجربته مع ريال مدريد بكونها تجربة مميزة وتمنى للفريق الحظ السعيد.

وخرج ريال مدريد من 3 منافسات في أسبوع، اثنتان منهما على يد الغريم برشلونة، الذي أقصاه من نصف نهائي كأس ملك إسبانيا وأبعده بفارق 12 نقطة في الدوري الإسباني الدرجة الأولى، بينما فقد لقبه بطلًا لدوري أبطال أوروبا للمواسم الثلاثة الماضية بعد الخروج على يد أياكس الهولندي في دور الـ 16.