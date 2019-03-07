ما علاقة حلا شيحة بانسحاب روبي من ”زلزال“ محمد رمضان؟

اعتذرت الفنانة المصرية روبي، عن المشاركة في مسلسل ”زلزال“، الذي يقوم ببطولته مواطنها النجم محمد رمضان، وينافس به في دراما رمضان المقبل.

ورفضت روبي، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، الإفصاح عن أي تفاصيل تخص هذا الاعتذار سوى أن الدور غير مناسب لها.

وكشف مصدر خاص، أن تراجع الفنانة المصرية حلا شيحة، عن قرارها ومشاركتها في المسلسل هو الذي جعل روبي تنسحب؛ لأن دورها أصغر حجمًا من دور حلا، وهو ما اعتبرته تقليلًا منها خاصًة أنها قامت ببطولات مطلقة، وآخرها مسلسلها الذي يُعرض حاليًّا ”أهو ده اللي صار“.

ولفت المصدر، إلى أن الفنانة هنادي مهنى، ابنة الموسيقار هاني مهنا، حلت بديلة لروبي، بعدما وجد صُنّاع المسلسل أنفسهم في مأزق، بعد اعتذار روبي.

مسلسل ”زلزال“، بطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، ونسرين أمين، ومن تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.