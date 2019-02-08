محمد رمضان يكشف حقيقة خلافه مع عادل إمام (فيديو)‎

كشف الفنان المصري محمد رمضان، حقيقة ما تردد حول وجود خلافات بينه وبين مواطنه النجم عادل إمام، بعدما قام بإزالة اسم “الزعيم” من فوق مسرح الهرم خلال عرضه لمسرحيته “أهلا رمضان” هناك.

وقال محمد رمضان – في مقابلة ببرنامج “سهرانين” على قناة “الحياة”- إنه لم يكن سيعرض مسرحيته من الأساس على مسرح “الهرم” الذي يطلق عليه مسرح الزعيم لتقديم عادل إمام مسرحية “الزعيم” هناك لمدة 14 عامًا، ولكن صاحب المسرح المنتج وليد صبري عرض عليه أن يقدم مسرحيته الجديدة هناك أفضل لموقعه الاستراتيجي فوافق.

وأكد النجم المصري الشاب أن كل ما تردد حول أن اسم “الزعيم” كان مكتوبًا على المسرح وتمت إزالته غير صحيح بالمرة، مشددُا على أن من لا يحب ويحترم عادل إمام فهو بالتالي لا يحترم مصر لأنه رمز للبلد.

وأوضح أن علاقته بعادل إمام أصبحت طيبة للغاية وأصبحت تربطه به وبأسرته صداقة عائلية، لافتُا إلى أنه يواظب منذ فترة على الذهاب والجلوس معه وأصبح الزعيم يحبه بشدة على عكس ما يتردد.

وأضاف أن عادل إمام مدرسة فنية ومثل أعلى له حتى قبل دخوله للفن لأنه رمز للعمل المسرحي والسينمائي بمصر، مشيرًا إلى أنه تعلم منه كيف يتحول الفن من مجرد هواية إلى مهنة حقيقية.

وكانت أنباء ترددت مؤخرًا عن طرد الفنان عادل إمام، لمحمد رمضان، من حفل زفاف نجله محمد إمام الذي أقيم في الساحل الشمالي الصيف الماضي، بسبب خلافاتهما، وهو ما تم نفيه بعد ذلك لأن الفنان الشاب لم يحضر حفل الزفاف من الأساس، بسبب تأديته للخدمة العسكرية في التوقيت نفسه.