على شكل ”حذاء بكعب عالٍ“.. تصميم أسرع طائرة خاصة في العالم

ابتكرت شركة ”هوندا“ الأمريكية لصناعة الطائرات، أسرع طائرة خاصة في العالم، بمواصفات غير مسبوقة، لمحبي الإثارة، حيث صممتها بتكلفة بلغت 3.98 مليون جنيه إسترليني، على شكل ”حذاء بكعب عالٍ“.

وتضم كابينة الطائرة البالغ طولها 12 قدمًا، ستة مقاعد جلدية فاخرة، ومنطقة مطبخ كاملةً مع صانع قهوة، وطاولات، ومرحاض خاص.

وزودت بخدمة ”واي فاي“، يسمح للركاب للبقاء على اتصال أثناء تحليقها جواً، أما قمرة القيادة، فتحتوي على مقعدين مع مجموعة من أحدث الأدوات التقنية.

ويمكن لطائرة ”هوندا غيت“ تحقيق سرعة قصوى تصل الى 486 ميلًا لكل الساعة، أما الحد الأقصى لارتفاعها فيصل الى 43،000 قدمًا، لتُعد بذلك أسرع وأعلى طائرة خاصة في العالم من نفس حجمها.

وبحسب صحيفة ”ديلي ميل ترافيل“ البريطانية، فمصنع الطائرة ميتشاسا فوجينو الرئيس التنفيذي لشركة هوندا، حيث رسم تصميمها قبل عقدين من الزمن، من وحي زوج أحذية لمصمم الأزياء العالمي سالفاتوري فيراغامو، ولتصبح فكرته أخيرًا واقعًا حقيقيًا.