هوندا تُطلق سيارة HR-V الجديدة كلياً لإكمال مجموعة “باور أوف 3”

أعلنت شركة ’هوندا موتور‘ – مكتب أفريقيا والشرق الأوسط عن إطلاق سيارة الكروس أوفر الأنيقة والجديدة كلياً HR-V خلال فعالية حصرية استضافتها العاصمة الإماراتية أبوظبي. وشهدت الفعالية التي حملت عنوان ’باور أوف 3‘ كشف النقاب عن النسخة المحدثة من طرازي CR-V وPilot الشهيرين مع تصميم جريء وجديد ومجموعة من الميزات المطورة، لتستكمل ’هوندا‘ بذلك مجموعتها المميزة من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وشهدت فعالية ’باور أوف 3‘ التي طال انتظارها حضور عدد من كبار الشخصيات وعشاق السيارات، كاشفةً النقاب عن سيارة HR-V الجديدة كلياً لأول مرة في المنطقة منذ إطلاقها في أواخر عام 1999.

وتطلق ’هوندا‘ مع طرح سيارة HR-V سيارات الفئة الأساسية من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات ضمن مجموعة ’هوندا‘، وستتوفر السيارة التي تتسع لخمسة ركاب في جميع دول منطقة مجلس التعاون الخليجي وشمال إفريقيا. ولطالما مثل طراز HR-V سيارة دفع رباعي رياضية تنطوي على الكثير من المرح ومتعة القيادة تم تصميمها خصيصاً لحياة مليئة بالمغامرات والمرح. وتتوفر السيارة في المنطقة بثلاث درجات مختلفة، وسيتم إطلاقها في صالات العرض في جميع أنحاء المنطقة بحلول نهاية فبراير 2019.

ويدخل الطراز الجديد إلى السوق بصحبة الجيل الخامس المحدث من سيارة CR-V، وتتميز هذه السيارة بتصميم جديد في منتهى الجرأة ومقصورة داخلية أكثر فخامةً إلى جانب باقة من الميزات الجديدة مثل “الباب الخلفي الكهربائي” ومجموعة أخرى من التقنيات التي تهدف للحفاظ على المكانة الريادية التي تحتلها السيارة كمعيار صريح للتميّز في فئة السيارات الرياضية المدمجة متعددة الاستخدامات ذات الشعبية الواسعة.

وشهدت الفعالية أيضاً استعراض الطراز الثالث والأخير الذي يكمل مجموعة ’باور أوف 3‘، والذي يتمثل بسيارة ’هوندا Pilot 2019‘ التي خضعت لعملية إعادة تصميم وهندسة واسعة النطاق.

وشهدت هذه العملية إجراء لائحة طويلة من التحسينات على سيارة ’هوندا‘ الرياضية متعددة الاستخدامات ذات الثمانية مقاعد والتي حصدت الكثير من الجوائز، مع تغييرات تشتمل على تصميم أكثر قوةً للواجهة الأمامية وخيار إضافة الباب الخلفي الكهربائي الجديد، إلى جانب عمليات تحديث كبرى لتكنولوجيا “السيارة المتصلة” المتوفرة، مع النموذج الجديد من شاشة عرض النظام الصوتي العاملة باللمس. وتمت إضافة مجموعة تقنيات السلامة الشاملة ’هوندا سينسينج‘ (Honda Sensing) إلى فئة ’تورينج‘ الأعلى من سيارة ’هوندا Pilot 2019‘.

وجنباً إلى جنب مع مجموعة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تم إطلاقها مؤخراً، كشفت ’هوندا‘ النقاب عن دراجة NEO CAFÉ CB1000R الجديدة كلياً، والمحرك البحري BF 250 الجديد كلياً والمزود بنظام التحكم بالخانق بواسطة السلك (Drive By Wire). وسلطت الفعالية الضوء على دراجة CB1000Rذات الشعبية الواسعة والمعاد تطويرها بالكامل، مع تصميم CAFÉ العصري المستوحى من عالم السباقات.

ومنذ إطلاقها، حققت هذه الدراجة مستويات هائلة من الطلب فاقت مستويات العرض، ما دفع الشركة لتصنيع أعداد إضافية من أجل تلبية طلبات العملاء. وعلاوةً على ذلك، أعلنت ’هوندا‘ عن إطلاق طراز +CB1000Rالمجهز بالعديد من المزايا القياسية، مثل ناقل السرعة Quick. وسيشهد موسم القوارب الجديد تواجد مجموعة ’هوندا‘ المطورة حديثاً من المحركات البحرية الخارجية الرائدة، والتي تشتمل على كل من طرازات BF175 وBF200 و BF225و BF250. وتم تزويد جميع المحركات البحرية بمحرك سداسي الأسطوانات V6 مزوّد إما بنظام التحكم الميكانيكي بالخانق أو نظام التحكم بالخانق بواسطة السلك (Drive By Wire)، باستثناء محرك BF175 المزود فقط بنظام التحكم بالخانق بواسطة السلك.

وفي إطار تعليقه على إطلاق مجموعة ’باور أوف 3‘، قال أنوب رافيندراناث، المدير العام لقسم تطوير الأعمال والتسويق لدى شركة ’هوندا موتور‘ أفريقيا والشرق الأوسط: “نحن سعداء للغاية حيال قدرتنا على إطلاق سيارة HR-V في السوق من بوابة منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، إذ تمثّل هذه المنطقة سوقاً رئيسيةً للسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات. وتنتمي واحدة من بين كل سيارتين يتم شراؤهما في المنطقة إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، ولذلك نحن مسرورون للغاية حيال إطلاق سيارة HR-V الجديدة جنباً إلى جنب مع النسخة المحدثة من طرازي CR-V و Pilotالشهيرين. ويساهم هذا الأمر في توسيع مجموعة سياراتنا الرياضية متعددة الاستخدامات لتلبية الاحتياجات المختلفة لجميع عملائنا”.