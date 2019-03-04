وفاة الممثل الأمريكي لوك بيري إثر جلطة مفاجئة

المصدر: ا ف ب

توفي الممثل الأمريكي لوك بيري نجم مسلسل ”بيفرلي هيلز 90210″، اليوم الإثنين، عن 52 عامًا؛ إثر تعرضه لجلطة أدخل على أثرها المستشفى في 27 شباط/فبراير، وفق ما ذكر وكيل أعماله.

واشتهر الممثل بدور ديلان ماكاي في مسلسل ”بيفرلي هيلز 90210″، الذي عرض في دول كثيرة في العالم في التسعينات.

وكان لوك بيري يعمل في لوس أنجليس على تصوير مسلسل ”ريفردايل“ المستوحى من قصص مصورة.