وفاة الممثل الأمريكي لوك بيري إثر جلطة مفاجئة

توفي الممثل الأمريكي لوك بيري نجم مسلسل ”بيفرلي هيلز 90210″، اليوم الإثنين، عن 52 عامًا؛ إثر تعرضه لجلطة أدخل على أثرها المستشفى في 27 شباط/فبراير، وفق ما ذكر وكيل أعماله.
جلطة دماغية تنهي حياة نجم مسلسل "بيفرلي هيلز 90210"#إرم_نيوز #لوك_بيري #LukePerry #RIPLukePerry pic.twitter.com/rNIlzMfqs9
— إرم نيوز (@EremNews) March 4, 2019
واشتهر الممثل بدور ديلان ماكاي في مسلسل ”بيفرلي هيلز 90210″، الذي عرض في دول كثيرة في العالم في التسعينات.
وكان لوك بيري يعمل في لوس أنجليس على تصوير مسلسل ”ريفردايل“ المستوحى من قصص مصورة.