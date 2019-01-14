معلمو لوس أنجلوس يستعدون لأول إضراب منذ 30 عامًا

يعتزم أكثر من 30 ألف مدرس تنفيذ إضراب عن العمل في المدارس العامة في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، يوم الاثنين، في أول إضراب لهم منذ 30 سنة بعد أن وصف زعماء نقابيون أحدث عرض طرحته الإدارة التعليمية لزيادة الرواتب، بأنه “إهانة”.

ويعتزم المدرسون أيضًا تنظيم تجمع حاشد والقيام بمسيرة إلى مجلس مدينة لوس أنجلوس إذا لم يتم التوصل لاتفاق في آخر دقيقة بين المدرسين في لوس أنجلوس وثاني أكبر منطقة تعليمية في الولايات المتحدة.

وتريد نقابة المعلمين في لوس أنجلوس زيادة 6.5% في الرواتب وزيادة عدد أمناء المكتبات والمستشارين والممرضين في المدارس وتقليل عدد الطلاب في الفصول الدراسية وكذلك الاختبارات.

وقدمت المنطقة التعليمية بمقاطعة لوس أنجلوس اقتراحًا يوم الجمعة بزيادة الرواتب 6% بأثر رجعي واستثمار حجمه 100 مليون دولار للتعاقد مع موظفين جدد وتقليل عدد الطلاب في الفصول.

وقالت أرلين إينو التي ترأس مفاوضي نقابة المعلمين إنها وزملاءها المفاوضين شعروا “بإهانة” بسب هذا الاقتراح. ولم يلتق الجانبان منذ يوم الجمعة.