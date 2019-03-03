حقيقة اكتشاف تمثال جديد لـ“أبو الهول“ جنوب مصر (صور)

كشف زاهي حواس وزير الآثار المصري الأسبق، وسفير التراث العالمي في الأمم المتحدة، حقيقة الأنباء المتداولة عن اكتشاف تمثال جديد لأبو الهول في محافظة أسوان ”جنوب مصر“ اكتشفته البعثة الأثرية السويدية خلال عملها بالتنقيب، مؤكدًا صحة الكشف.

وأوضح حواس في تصريحات خاصة لإرم نيوز، أن التمثال الجديد لا يمت بصلة لتمثال أبو الهول في الجيزة، مشيرًا إلى أن العصور المتأخرة للفراعنة والرومان شهدت بناء تماثيل كثيرة على هيئة أبو الهول، حيث كانوا يجسدون ملوكهم على هيئته؛ اقتداءً بعظمة أبو الهول في الجيزة والذي يعود للعصور الفرعونية القديمة.

ولفت ”عالم الأثار“، إلى أن التمثال الجديد لن يكون الأخير وستجد البعثات الأثرية العديد من نوعيه هذا التمثال، خلال عمليات التنقيب عن الآثار في مصر.

يشار إلى أن تمثال أبو الهول الشهير يقع في مدينة الجيزة مجاورًا للأهرامات الثلاثة، ويبلغ طوله 73 مترًا، وعرضه 6 أمتار، وارتفاعه 20 مترًا.

وكان موقع ”فوكس نيوز“ الإخباري الأمريكي، نشر تقريرًا أفاد، بأنه تم اكتشاف أبو الهول الجديد في مصر له وجه كبش، ويعود إلى الملك جد توت عنخ آمون.

وبحسب تأكيدات من الفريق السويدي، الذي اكتشف التمثال، أن أبو الهول الجديد، يصل طوله إلى 16,4 قدم، و11,4 قدم ارتفاعًا، 5 أقدام عرضًا، وتم العثور عليه أسفل حطام في جبل السلسلة بأسوان، محجر قديم على نهر النيل، ولم يكن باديًا من التمثال سوى رأسه فقط.

ويعتقد أن التمثال يعود إلى زمن جد توت غنخ آمون، الفرعون أمنحتب الثالث، الذي حكم مصر في القرن الرابع عشر قبل الميلاد.