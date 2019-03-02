”ست الحسن“ شخصية نسرين طافش الجديدة في ”مقامات العشق“

تواصل النجمة السورية نسرين طافش تصوير دورها في مسلسل ”مقامات العشق“، من تأليف محمدالبطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد وإنتاج ميديا ريفوليشن7.

وأعربت طافش عن سعادتها بهذا العمل وبشخصيتها التي تقدمها ”ست الحسن“، معتبرة أنها شخصية استثنائية حتى على صعيد العالم الداخلي، وتمثل شغفًا لأي ممثل يحبّ عمله ويحبّ أن يستمتع بما يقدمه.

وقالت طافش لـ“إرم نيوز“، إن ”ست الحسن هي شاهد على العصر ومؤرِّخة للأحداث، والراوية منذ بداية العمل حتى نهايته“، مؤكدة أن ”المجهود الذي يبذله فريق العمل والإنتاج كبير جدًا لموازاة الرسالة السامية لفكر محي الدين بن عربي الداعي إلى المحبة والتسامح“.

وأضافت أنه ”خلال العمل ستظهر بإطلالات كثيرة ومختلفة ومفاجئة لكنها مناسبة لشخصيتها التي ستمر بمراحل عمرية وفكرية تختلف مع بدء تأثرها بفكر ابن عربي، إضافة إلى فريق خبير للمكياج سيظهرها بإطلالات تم اختيارها بعناية واحتراف“.

يشار إلى أن طافش أطلقت مؤخرًا أغنية ”عاشقة“ عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب، وعرض لها أيضًا فيلم ”نادي الرجال السري“، من بطولتها إلى جانب غادة عادل وكريم عبدالعزيز وإخراج خالد الحلفاوي.

بينما تتفرغ حالياً لتصوير مسلسل ”مقامات العشق“ الذي سيعرض في شهر رمضان المقبل على شاشة أبوظبي.