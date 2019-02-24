وفاة عامل آسيوي وإصابة 3 آخرين إثر سقوط رافعة في أبوظبي

توفي عامل يحمل جنسیة آسیویة وأصيب 3 آخرون، اليوم الأحد، إثر سقوط رافعة في موقع بنایة قید الإنشاء، بمنطقة المفرق شاطئ الراحة في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وفق ما أعلنته قيادة شرطة أبوظبي.

وقالت قيادة شرطة أبوظبي في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي“فيسبوك“، إن المصابين نقلوا إلى مستشفى الرحبة، حيث وصفت حالتهم الصحية بـ ”البلیغة والمتوسطة“.

وفي السياق ذاته، دعا المقدم إبراھیم علي جلال البلوشي مدیر إدارة التدخل السریع بمدیریة الطوارئ والسلامة العامة أصحاب شركات البناء والمقاولات إلى توفیر جمیع وسائل وأدوات السلامة في مواقع العمل والتأكد من إجراء عملیات الصیانة الدوریة للرافعات.