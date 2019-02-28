موعد مباراة يوفنتوس ونابولي في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

لا يزال كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي مقتنعًا أن فريقه قادر على المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي مع يوفنتوس المتصدر والمهيمن على البطولة حتى لو لم يتحقق ذلك الموسم الحالي. ويتقدم يوفنتوس بفارق 13 نقطة على أقرب مطارديه قبل أن يحل ضيفًا على نابولي صاحب المركز الثاني في مواجهة أصبحت هي الأكثر روعة وإثارة في المواسم القليلة الماضية من أي مباراة أخرى بين الفرق التي تحتل مركزًا متقدمًا في جدول الترتيب.

ويتقدم يوفنتوس بفارق كبير لا يسمح على الأرجح بحدوث انتكاسة على طريق التتويج باللقب للمرة الثامنة على التوالي حتى لو خسر أمام نابولي وهو أمر قلل من بريق مباراة القمة المرتقبة.

وسيخوض يوفنتوس القادم من تورينو المباراة وعينه على مباراة إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا بعد 10 أيام لتعويض خسارته ذهابا 0/2 أمام أتلتيكو مدريد.

وربما سيغيب كريستيانو رونالدو هداف الدوري الإيطالي حتى الآن عن صفوف يوفنتوس أمام نابولي بعد أن أُصيب المهاجم البرتغالي بكدمة في الكاحل الأيسر في الفوز 1/0 على بولونيا الأحد الماضي.

وقال أنشيلوتي مدرب نابولي لصحيفة ”لا ستامبا“ اليوم الخميس: ”ترتيب الجدول لا يكذب، يعود الأمر في جانب منه إلى تفوق يوفنتوس ومن جانب آخر إلى إخفاقاتنا“.

”يوفنتوس سيأتي إلينا ليحسم اللقب مستفيدًا من عدة نقاط منها الدفاع القوي والهجمات المرتدة والروح القتالية وسرعة الأداء، الفريقان يعرفان بعضهما البعض جيدًا ولا توجد بينهما أسرار“.

ورغم هذا فمن المتوقع أن يخوض الفريقان مباراة رائعة خاصة أن نابولي سيكون أمامه فرصة لحرمان يوفنتوس من تكرار إنجازه في موسم 2011/2012 حين توج باللقب وأنهى الموسم دون هزيمة.

كما ستكون المباراة اختبارًا حقيقيًا أمام أنشيلوتي الذي أعاد تشكيل نابولي بعد أن تسلم المهمة بعد ماوريسيو ساري في مايو الماضي.

ولا يزال بمقدور نابولي أن يخوض مباراة سلسة كما كان الحال مع ساري لكن أنشيلوتي يتعامل مع المباريات حسب ظروف كل موقف.

ويميل أنشيلوتي، أكثر من ساري، لمنح الفرصة للاعبين شبان مثل كيفن مالكوي وفابيان رويز وآدم وناس وبيوتر جيلينسكي مع الحرص على تحسين خطط نابولي بشكل ملحوظ خاصة في الدفاع.

وسيخوض نابولي المباراة الأحد المقبل وبين صفوفه 4 أو 5 لاعبين فقط من التشكيلة التي فازت 1/0 على يوفنتوس في عقر داره في تورينو في أبريل الماضي، وكانت هذه آخر مباراة يخسرها يوفنتوس في الدوري الايطالي حتى الآن.

وأشار أنشيلوتي إلى أن فريقه يبلي بلاءً حسنًا هذا الموسم وحقق 17 انتصارًا في 25 مباراة في الدوري، لكنه ببساطة لا يستطيع مجاراة سرعة يوفنتوس الذي خسر 6 نقاط فقط.

وقارن المدرب المخضرم بين أوريليو دي لورينتيس رئيس النادي وبين سيلفيو برلسكوني الذي كان رئيسًا لنادي ميلان حين حقق الفريق حينها نجاحًا كبيرًا بقيادة المدرب أنشيلوتي في الفترة ما بين 2001 و2009.

وقال: ”دي لورينتيس يشبه برلسكوني في أنه يدير المؤسسة كأنه يدير أفراد عائلة كبيرة. أشعر أنني فرد في هذه العائلة.

”تحقيق النجاح مع نابولي أمنية كبيرة لم تتحقق بعد، لكنها ستحدث إن عاجلًا أو آجًلا، أنا واثق من هذا تمامًا“.

وتقام مباراة يوفنتوس ونابولي يوم الأحد، الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، 21:30 بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على شبكة beIN SPORTS.