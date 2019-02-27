شملت ديور وكيفنشي.. تعرّف على السعر الصادم لثياب حمل ميغان ماركل ‎(صور)

وصفت صحيفة ”ميرور“ البريطانية، اليوم الأربعاء، كابينة ملابس الأمومة التابعة للممثلة الأمريكية السابقة ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، بأنها ”أم الخزائن“، إذ تقدر قيمة تلك الثياب بأكثر من نصف مليون جنيه؛ ما يعادل 660 ألف دولار.

وكشفت الصحيفة بأن معظم ملابس الحمل والأمومة التي اشترتها ميغان منذ زواجها من هاري، في أيار/مايو العام الماضي، شملت ديور وكيفنشي وماركات أخرى باهظة الثمن.

وقالت الصحيفة: ”من المؤكد أن العالم سيذهل عندما يعرف قيمة ملابس الأمومة التي تمتلكها ميغان، والتي تزيد على 500 ألف جنيه“.

وأشارت إلى أن أحد فساتين الحمل الذي ارتدته ميغان مؤخرًا يبلغ ثمنه حوالي 90 ألف جنيه؛ ما يعادل 119 ألف دولار، مضيفة أن بعض الفساتين صممت خصوصًا لميغان.