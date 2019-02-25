ميغان ماركل تخضب يديها في المغرب بنقش حناء خليجي (فيديو وصور)

استقبلت منطقة اسني الأحد، ميغان ماركل على الطريقة التقليدية المغربية ، بنقش حناء خليجي على يديها.

وبعد إبداء مفاجأته عند استقباله بالتمر و الحليب في مطار الدار البيضاء ليلة السبت ، ظهر الأمير هاري مبتهجا بمنظر زوجته وهي تمد يدها لـ ”النقاشة“ المغربية الشابة، كما بدت ميغان نفسها مسرورة بذلك.

وكان حفيد الملكة اليزابيث الأحد وعقيلته في منطقة اسني بضواحي مراكش، لتفقد دار للطالبة ومؤسسة تعليمية، وقد أعدت لهما السلطات المحلية استقبالا مميزا، بحضور سفير المملكة المتحدة .

من الجدير بالذكر أن النقاشات المغربيات استبدلن النقش المغربي بالنقش الخليجي منذ مطلع التسعينيات تقريبا، لأنه يتطلب الكثير من الوقت و الدقة، ومتعب للغاية بالنسبة للنقاشة المغربية، و أصبح نقش الحناء الخليجي دارجا في الأعراس و المناسبات حتى يومنا هذا، وقلما تشاهد عروسا بنقش حناء مغربي الذي يتطلب وقتا وجهدا مضاعفين.