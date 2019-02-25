أول سفينة سياحية هجينة في العالم تُكمل رحلتها التجريبية بنجاح

انتهت الرحلة البحرية التجريبية لأول سفينة سياحية هجينة في العالم، تحمل اسم ”مس رولد أموندسن“، حيث عبرت هذا الأسبوع بنجاح مياه المضايق على طول الساحل الغربي في النرويج.

ووفقًا لصحيفة ميرور البريطانية، فإن سفينة ”مس رولد أموندسن“ أنشأتها شركة كلفن النرويجية لبناء السفن، بميزات لتحمل أكثر مياه العالم تطرفًا، حيث صممتها مع هيكل خاص ضد ضربات الجليد، مع العديد من الابتكارات المستدامة والعالية التقنية والتي تعمل عبر الطاقة الخضراء.

ومن المُقرر انطلاق رحلتها البحرية الرسمية الأولى في شهر أبريل/ نيسان المُقبل، حيث ستُبحر على طُول الساحل النرويجي إلى سفالبارد وغرينلاند، قبل الوصول للممر الشمالي الغربي، وتتجه جنوبًا إلى أنتاركتيكا.