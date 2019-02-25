محمد بن راشد: اعتمدنا خطة لإسكان المواطنين بقيمة 32 مليار درهم

محمد بن راشد: اعتمدنا خطة لإسكان المواطنين بقيمة 32 مليار درهم

المصدر: رويترز

كشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي اليوم الإثنين، أن ”الإمارات تخطط لبناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين، وأن الحكومة خصصت 32 مليار درهم (8.7 مليار دولار) لذلك“.

وقال بن راشد، في تغريدة على ”تويتر“، إن ”الخطة تشمل إنشاء 34 ألف وحدة سكنية خلال الست سنوات القادمة“.

وأضاف أنه ”تقرر رفع سقف راتب مستحقي منح الإسكان من عشرة آلاف إلى 15 ألف درهم وقروض الإسكان من 800 ألف إلى 1.2 مليون درهم“.

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