محمد بن راشد: اعتمدنا خطة لإسكان المواطنين بقيمة 32 مليار درهم

كشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي اليوم الإثنين، أن ”الإمارات تخطط لبناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين، وأن الحكومة خصصت 32 مليار درهم (8.7 مليار دولار) لذلك“.

وقال بن راشد، في تغريدة على ”تويتر“، إن ”الخطة تشمل إنشاء 34 ألف وحدة سكنية خلال الست سنوات القادمة“.

اعتمدنا اليوم خلال جولة ميدانية خطط جديدة لإسكان المواطنين .. ٣٢ مليار درهم لإنشاء ٣٤ ألف وحدة سكنية خلال الست سنوات القادمة . ووجهنا برفع سقف راتب مستحقي منح الإسكان من ١٠ الى ١٥ الف .. ورفع قروض مساكن المواطنين في المجمعات السكنية من ٨٠٠ الى مليون ومائتان الف درهم pic.twitter.com/yBVmnmeHL2 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 25, 2019

وأضاف أنه ”تقرر رفع سقف راتب مستحقي منح الإسكان من عشرة آلاف إلى 15 ألف درهم وقروض الإسكان من 800 ألف إلى 1.2 مليون درهم“.