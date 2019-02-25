أهداها قبلة حارة بعد حصد الأوسكار.. ماذا تعرف عن حبيبة رامي مالك؟ (صور)

لا يعرف الجمهور العربي الكثير عن حياة النجم الأمريكي ذي الأصول المصرية، رامي مالك، الفائز بجائزة أفضل ممثل، ضمن جوائز الأوسكار لعام 2019، عن دوره في فيلم ”بوهيمان رابسودي“، ولا عن علاقته العاطفية الخاصة بعد أن أصبح أهم الفنانين العالميين.

وسارع النجم الأمريكي ذو الأصول المصرية، فور حصد جائزة أفضل ممثل في الأوسكار، إلى رسم قبلة حارة على شفاه حبيبته الممثلة الأمريكية، لوسي بوينتون، التي أعلن رسميًا عن علاقته العاطفية معها قبل أشهر.

وعبّر النجم العالمي الشهير عن فرحته الكبيرة بفوزه بجائزة الأوسكار بتلك القبلة الرومانسية، التي سجلتها عدسات المصورين وخطفت الأضواء من مشاهد أخرى في حفل الجائزة العالمية.

وأعلن الفنان رامي مالك عن علاقته العاطفية رسميًا بالممثلة الأمريكية، لوسي بوينتون، خلال حصده جائزة غولدن غلوب، وذلك بعد مواعدة دامت لأشهر.

وبدأت قصة حبهما عندما وجه مالك خلال تسلمه جائزة الأداء المتميز عن فيلمه ”بوهيمان رابسودي“، خلال مهرجان Palm Springs Film، الشكر لصديقته الجديدة ودعمها له قائلًا: ”أشعر بالفخر أن أكون هنا، شكرًا للمهرجان، أنا ممتن للغاية“.

وأضاف الممثل البالغ من العمر 37 عامًا: ”شكرًا لك لوسي بوينتون، لقد كنت حليفتي .. صديقتي .. حبي. شكرًا جزيلا لك“، وبهذا أعلن رامي مالك علاقته العاطفية للمرة الأولى، ويبلغ فارق العمر بينهما 12 عامًا.

ووقع الثنائي في الحب لدى مشاركتهما سويًا في فيلم ”بوهيمان رابسودي“، الذي طرح مؤخرًا بدور العرض السينمائية، وحصد عنه جائزة الأوسكار.

وجسد الثنائي دور فريدي ميركوري وخطيبته ”ماري أوستن“ في الفيلم الذي يتناول السيرة الذاتية لفريدي ميركوري، العضو الرئيسي في فرقة Queen الإنجليزية.

كما شوهد الممثل الأمريكي بصحبة حبيبته الجديدة ذات الـ25 عامًا، يتجولان سويًا في ”بيفرلي هيلز“ بولاية كاليفورنيا الأمريكية ويبدوان غاية في الرومانسية، مؤخرًا.

وولدت لوسي بوينتون في 17 كانون الثاني/يناير 1994، في مدينة نيويورك، وعاشت فيها حتى سن الخامسة.

وانتقلت بعد ذلك مع عائلتها إلى المملكة المتحدة، وهي ابنة الصحفي غراهام بوينتون، وبدأت حياتها الفنية عام 2006.

وشاركت في عدد من الأفلام من أهمها: (Murder on the Orient Express 2017) وفيلم (Apostle 2018).

وظهرت لأول مرة مع دور رائد في فيلم ( Miss potter) العام 2006، ومثلت أيضًا في فيلمي (Copperhead 2013) و (Sing Street 2016).