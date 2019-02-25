سقوط محرج لرامي مالك على المسرح بعد لحظات من تتويجه بـ“الأوسكار“ (فيديو وصور)

وقع النجم الأمريكي ذو الأصول المصرية، رامي مالك، في موقف محرج بعد لحظات من تتويجه التاريخي بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل، عن دوره في فيلم ”بوهيميان رابسودي“.

وأظهرت صور متداولة، التقطتها كاميرات الصحفيين الذين حضروا حفل ”الأوسكار“ الـ91، الذي أقيم على مسرح ”دولبي“ في لوس أنجلوس، سقوط رامي من على المسرح بعد لحظات من تسلمه الجائزة، إذ فقد توازنه تمامًا وسقط أرضًا بجانب المنصة.

وحاول مالك إخفاء حرجه من السقوط، برسم ابتسامة على وجهه، وسط مجموعة من المسعفين الذين تدخلوا لفحصه بشكل عاجل والتأكد من سلامته.

يذكر أن رامي مالك بيّن اعتزازه بأصوله المصرية، فور تسلمه الجائزة، وعبّر عن فرحة أهله في مصر بنجاحه وصعوده وتقدمه، قائلًا: ”أنا ابن مهاجرين مصريين، وأنا الجيل الأمريكي الأول“.

وحقق ”مالك“ نجاحات كبيرة خلال مسيرته الفنية في أمريكا، وبدأت مسيرته حينما شعر بأن لديه موهبة في أداء نفس أصوات كبار المغنين الأمريكيين، بل وتجسيد شخصياتهم أيضًا.