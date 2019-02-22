ارتفاع أسعار الذهب بفعل التفاؤل بشأن مباحثات التجارة بين أمريكا والصين

ارتفع الذهب اليوم الجمعة مع تعرض الدولار لضغوط، جراء حالة التفاؤل بشأن مباحثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين.

لكن إشارات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قد يرفع أسعار الفائدة مجددًا هذا العام، أبقت الأسعار دون أعلى مستوى في عشرة أشهر الذي بلغته في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1325.52 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0548 بتوقيت غرينتش.

واتجه المعدن إلى ثاني زيادة أسبوعية على التوالي بارتفاع بلغ نحو 0.4% هذا الأسبوع.

وظلت أسعار الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1328.1 دولار للأوقية.

واتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة تضم ست عملات، إلى التراجع بنحو 0.3% هذا الأسبوع. وقد يكون هذا أكبر هبوط أسبوعي للمؤشر في شهر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 1472.50 دولار للأوقية. وكان المعدن تجاوز مستوى 1500 دولار المهم للمرة الأولى في العشرين من فبراير/ شباط. ويتجه المعدن لثالث مكسب أسبوعي بارتفاع بنحو 3%.

وزاد البلاتين 0.4% إلى 822.50 دولار للأوقية، ويتجه إلى أفضل أسبوع له منذ أوائل يناير/ كانون الثاني.

وارتفعت الفضة إلى 15.84 دولار للأوقية، وتتجه لإنهاء خسارتين أسبوعيتين على التوالي.