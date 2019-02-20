ميغان ماركل تخالف التقاليد الملكية بهذا التصرف مع زوجها (صور)

اعتبرت صحيفة ”ديلي إكسبرس“ اليوم الأربعاء، أن الدوقة ميغان ماركل تخالف التقاليد الملكية لدى الأسرة الحاكمة في بريطانيا بامساك يد زوجها الأمير هاري في الأماكن العامة.

واشارت الصحيفة إلى أن تقاليد العائلة الملكية تشدد على ضرورة اتباع ”الحشمة“، اثناء الظهور في الأماكن العامة، وأن ميغان وهاري خالفا هذه التقاليد مرات عديدة.

ونقلت الصحيفة عن محامية الشؤون الأسرية المعروفة شيلا ماكنتوش ستيوارت قولها: ”الحقيقة أن ميغان لا تساعد نفسها بتصرفاتها في الأماكن العامة، على سبيل المثال فإنه حسب التقاليد الملكية على مر العصور لا يقوم أي زوجين ملكيين بإمساك أحدهما يد الآخر، واعتقد أن ميغان وهاري درجا على انتهاك هذه التقاليد“.

وأضافت ستيوارت: ”من الواضح أن التقاليد الملكية البريطانية لا تروق لميغان، مثال آخر هو أنها تظهر دائمًا إسرافها المالي، وهذا أمر لا يفيد اعمالها الخيرية؛ لأن التواضع والاحتشام هما من شيم العائلة الملكية وهما وسيلة قوية لاكتساب محبة الناس“.

ووفقًا للصحيفة، فإن ميغان خرقت التقاليد الملكية مرات عديدة منذ زواجها من الأمير هاري العام الماضي؛ ما أثار انتقادات شعبية واسعة.