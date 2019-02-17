رئيس وزراء باكستان يعلق على رؤية محمد بن سلمان السياسية (فيديو)

أشاد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الأحد، بسياسة الإصلاحات التي قال إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ينتهجها.

وقال عمران خان، في مقابلة مع قناة ”العربية“، ”إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يسعى لتحديث السعودية، وإصلاحاته تستحق الإشادة“.

عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني لـ #العربية : ولي العهد السعودي يسعى لتحديث #السعودية وإصلاحاته تستحق الإشادة pic.twitter.com/Ghd5GKa0Bd — العربية (@AlArabiya) February 17, 2019

واستذكر عمران خان مواقف السعودية والإمارات الداعمة لباكستان، قائلًا “ كنا في وضع اقتصادي سيئ.. لم يكن لدينا مال، ولكن السعودية والامارات والصين أيضًا لم يتركونا نسقط، وقدموا لنا المساعدة.. هذا هو معنى الصداقة“.