رئيس وزراء باكستان يعلق على رؤية محمد بن سلمان السياسية (فيديو)

رئيس وزراء باكستان يعلق على رؤية محمد بن سلمان السياسية (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

أشاد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الأحد، بسياسة الإصلاحات التي قال إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ينتهجها.

وقال عمران خان، في مقابلة مع قناة ”العربية“، ”إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يسعى لتحديث السعودية، وإصلاحاته تستحق الإشادة“.

واستذكر عمران خان مواقف السعودية والإمارات الداعمة لباكستان، قائلًا “ كنا في وضع اقتصادي سيئ.. لم يكن لدينا مال، ولكن السعودية والامارات والصين أيضًا لم يتركونا نسقط، وقدموا لنا المساعدة.. هذا هو معنى الصداقة“.

 

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