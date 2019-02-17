الأمير محمد بن سلمان يبدأ من باكستان جولة آسيوية تظهر أهميته على الساحة الدولية

يبدأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأحد، في باكستان جولة آسيوية تُظهر أنه ما زال لاعبًا سياسيًا مهمًا على الساحة الدبلوماسية الدولية، رغم الحملة السياسية التي تعرض لها بقيادة تركيا، إثر كشف قضية الصحفي جمال خاشقجي.

ويصل ولي العهد السعودي، الأحد، إلى العاصمة الباكستانية، حيث سيبقى حتى الاثنين.

وتأمل إسلام أباد، التي أدى عجزها الخارجي إلى انكماش الاقتصاد، أن تقدم لها حليفتها منذ فترة طويلة مساعدة لإنقاذه. وقد يتخذ ذلك شكل استثمارات بمليارات الدولارات في مصفاة أو في مجمع نفطي في جنوب البلاد.

ويمكن أن تتزامن زيارة ولي العهد السعودي مع محادثات جديدة ممكنة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان حول أفغانستان. وقد أعلنت الحركة عن جولة جديدة من المفاوضات ولقاء مع رئيس الحكومة الباكستانية عمران خان في العاصمة. لكن، لم تؤكد واشنطن ولا إسلام أباد هذه المعلومات.

وتسهم باكستان والسعودية في المفاوضات الطويلة لإنهاء النزاع في أفغانستان. لكن، لم يُعرف ما إذا كان الأمير محمد سيشارك في مفاوضات محتملة في محادثات الاثنين إن جرت.

وسيتوجه بعد ذلك إلى الهند حيث سيلتقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي ويناقش مسألة النفط مع وزير البترول والغاز الطبيعي دارميندرا برادان، وسيزور الصين الخميس والجمعة.

وأُلغيت السبت محطتان كانتا مقررتين الأحد والاثنين في إندونيسيا وماليزيا، من دون ذكر أي توضيحات.

ويصل الأمير محمد إلى باكستان في أجواء من التوتر الإقليمي الشديد. وتتهم الهند وإيران المتجاورتان إسلام أباد بالتورط في هجومين انتحاريين أسفرا عن سقوط قتلى خلال الأسبوع الجاري على أراضي الدولتين.

كما تأتي هذه الجولة بعد خمسة أشهر ونصف الشهر على مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلده في اسطنبول، في قضية حاول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن يوظفها للنيل من مكانة ولي العهد السعودي، والتقرب من ترامب، لتقديم بلاده كحليف لأمريكا في الشرق الأوسط بدل الرياض.

وقبيل الجولة، صرح أردوغان الجمعة أن بلاده لم تكشف بعد عن جميع العناصر التي بحوزتها في التحقيق في مقتل خاشقجي.

لكن المحللين يرون أن هذه الجولة الآسيوية لولي العهد السعودي هي أهم ظهور له على الساحة الدبلوماسية منذ مشاركته في قمة العشرين في الأرجنتين في كانون الأول/ديسمبر.