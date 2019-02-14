الاستخبارات العسكرية العراقية تعتقل ”جاسوسًا“ غرب البلاد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الخميس، عن اعتقال ”جاسوس“ يعمل لدى تنظيم داعش، في محافظة الأنبار غرب العراق.

وذكرت المديرية في بيان لها، أنّ ”مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في مقر الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء المشاة 39، وإثر معلومات استخبارية دقيقة، ألقت القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الجرايشي بالرمادي“.

وأضافت الاستخبارات العسكرية العراقية أنّ ”الإرهابي يعد أحد العناصر الأمنية لعصابات داعش وكان من المكلفين بنقل تقارير عن تحركات قطعاتنا الأمنية قبل التحرير“، مؤكدة أنّ ”الإرهابي هو من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب“.

ورغم إعلان بغداد ”النصر“ على تنظيم داعش في كانون الأول/ ديسمبر 2017، فإنّ الخلايا النائمة للمتشددين لا تزال قادرة على شن هجمات.