تحذيرات أمنية من دخول عوائل داعش من سوريا إلى الأنبار العراقية

أطلقت جهات أمنية تحذيرات من خطورة السماح لعوائل تنظيم داعش بالدخول إلى الأراضي العراقية، قادمين من سوريا، فيما أكدت عدم السماح للحكومة العراقية بعقد اتفاقات كهذه تهدد الأمن القومي العراقي.

وأكد عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، عباس صروط أن ”دخول عوائل داعش من سوريا إلى الأنبار، غرب العراق، أمر خطير وفيه تهديد للأمن العراقي، وعلى الحكومة رفض أي إجراء أمريكي أو غيره يهدف إلى إدخال هذه العوائل“.

وقال صروط لـ“إرم نيوز“ إنه ”لا يحق للحكومة العراقية، عقد اتفاقات خطيرة كهذه، من دون موافقة مجلس النواب العراقي عليها. البرلمان بكل تأكيد يرفض اتفاقات كهذه، قد تعرض المدن العراقية إلى عمليات إرهابية“.

من جانبه، قال قائد عمليات مليشيات الحشد في الأنبار، قاسم مصلح، في تصريحات صحفية، إنه ”لغاية هذه اللحظة لم نسمح بدخول عوائل تنظيم داعش الإرهابي الفارين من سوريا إلى الأراضي العراقية، فلهذه اللحظة لا تأتي لنا أوامر من بغداد بالسماح بدخول هذه العوائل“.

وأضاف مصلح أن ”عدد هذه العوائل كبير جدًا، وهم ليسوا من العراقيين فقط، بل من مختلف الجنسيات، ودخولهم إلى الأرضي العراقية فيه خطورة، ويجب اتخاذ إجراءات أمنية حازمة وصارمة، في حال أمرت بغداد بدخول هذه العوائل إلى العراق“.