الذهب يرتفع بفعل هبوط الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، مدعومة بانخفاض الدولار بفعل الآمال في إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة والصين، بشأن حربهما التجارية التي طال أمَدُها، لكن تحسن الشهية للمخاطرة كبح مكاسب المعدن النفيس.

وفي الساعة الـ 0619 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعًا 0.2% إلى 1313.43 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% أيضًا إلى 1316.6 دولار للأوقية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أمس الثلاثاء، إنه قد يسمح بتجاوز موعد أول مارس/ آذار النهائي للتوصل إلى اتفاق تجارة مع بكين، إذا كان الجانبان قريبين من إبرام صفقة لإنهاء نزاعهما التجاري.

ومن المقرّر زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية على واردات قيمتها 200 مليار دولار من الصين إلى 25% من 10% ما لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي؛ ما سيزيد المتاعب والتكاليف في قطاعات شتى من الإلكترونيات الاستهلاكية إلى الزراعة.

وقال دانييل هاينيس المحلل في ايه.ان.زد ”لا يوجد تفاصيل تذكر في بعض من تصريحات (ترامب) تلك… لا يوجد شيء ملموس بما يكفي لبث أي قناعة قوية (في أوساط المستثمرين).“

وزاد السعر الفوري للبلاديوم 0.6% مسجلًا 1411.44 دولار للأوقية، بعد أن صعد 1.3% في الجلسة السابقة، في أفضل أداء له منذ الـ 25 من يناير/ كانون الثاني.