الذهب مستقر وسط صعود الدولار ومخاوف النمو

استقر الذهب اليوم الثلاثاء مع توخّي المستثمرين الحذر قبيل جولة جديدة من محادثات التجارة الأمريكية الصينية، في حين كبح صعود الدولار مكاسبَ المعدن الذي يستمد الدعم من المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وفي الساعة الـ 0605 بتوقيت غرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرًّا عند 1309 دولارات للأوقية (الأونصة)، بعد أن انخفض 0.4 في المئة في الجلسة السابقة.

واستقرت -أيضًا- عقود الذهب الأمريكية الآجلة دون تغير يذكر عند 1312.70 دولار للأوقية.

وقال كايل رودا محلل السوق في آي.جي ماركتس: ”الذهب خاضع لنفوذ الدولار في المدى القريب.. المتعاملون يتخارجون من كل ما له علاقة بأوروبا تخوّفًا من ضعف في المنطقة، ويتجهون صوب أدوات الخزانة الأمريكية بحثا عن الأمان؛ ما يدفع الدولار للصعود.“

وعندما يشتري المستثمرون في سندات الخزانة الأمريكية، فإنه يتعيَّن عليهم -أيضًا- شراء الدولار؛ ما يزيد تكلفة الذهب المقوّم بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى، بما قد يكبح الطلب.

وقال رودا: ”الذهب مازال متينًا للغاية، وسيظل داخل نطاق 1305 إلى 1320 دولارًا، مع متابعة المستثمرين لأخبار محادثات التجارة وإغلاق الحكومة الأمريكية والبيانات القادمة من الولايات المتحدة والصين لاستقاء المؤشرات على ضعف في الاقتصاد.“

وارتفع البلاديوم 0.5 في المئة في المعاملات الفورية إلى 1392 دولارًا للأوقية، في حين زادت الفضة 0.2 في المئة لتسجل 15.74 دولار.

وتقدم البلاتين 0.6 في المئة إلى 786 دولارًا للأوقية. وفي الجلسة السابقة، لامسَ المعدن 779.50 دولار، وهو أدنى مستوياته منذ الثاني من يناير/ كانون الثاني.