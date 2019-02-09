الفنان الكويتي عبدالله بو شهري ينفي تقديم نسخة خليجية من المسلسل التركي “الحب الأعمى”

كشف الممثل الكويتي عبدالله بو شهري، حقيقة تقديم نسخة خليجية من المسلسل التركي الشهير”الحب الأعمى”.

واستنكر بو شهري، ما تردد في هذا الشأن، قائلًا في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”: “غير صحيح أبدًا الكلام المتداول من بعض الحسابات الفنية عن النسخة الخليجية من مسلسل الحب الأعمى”.

وأضاف الممثل الكويتي: “الحمدلله عندنا أعمال ناجحة أصلية ما قلدنا فيها أحد ونجحنا ووصلنا للي إحنا فيه من حب الناس وتقديرهم بدون لا نحتاج ننسخ أو نقلد أحد.. عيب… ومو كل شي ينكتب تصدقونه”.

غير صحيح أبدا الكلام المتداول من بعض الحسابات الفنية عن النسخة الخليجية من مسلسل الحب الأعمى .. الحمدلله عندنا أعمال ناجحة أصلية ما قلدنا فيها أحد ونجحنا ووصلنا للي احنا فيه من حب الناس وتقديرهم بدون لا نحتاج ننسخ او نقلد احد .. عيب … ومو كل شي ينكتب تصدقونه #KaraSevda pic.twitter.com/eAlhw7Tqwx — عبدالله بوشهري (@3bood_boushehri) February 9, 2019

“الحب الأعمى”، مسلسل تركي درامي رومانسي حزين، عُرض بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول 2015، وعُرض الموسم الثاني منه في 21 سبتمبر/ أيلول 2016.

وعلى صعيد متصل، استهل عبدالله بو شهري، تصوير مشاهده في مسلسله الجديد “25 دقيقة”، برفقة عدد من نجوم الدراما الكويتية، منهم هدى الخطيب، صمود الكندري، إبراهيم الحربي، هند البلوشي، شيلاء سبت، وهو من تأليف الكاتبة سحاب، وإنتاج عادل اليحيى، ويحمل توقيع المخرج سائد الهواري.