إيران تكشف أكبر شحنة سولار مهربة على الحدود

أعلن محمد قنبري، قائد القوات الأمنية بمحافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرقي البلاد)، اليوم الخميس، عن ضبط السلطات ما سمّاه أكبر شحنة مهربة من وقود السولار في البلاد لهذا العام.

ونقلت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية عن قنبري قوله: “رصدت قوات الأمن معلومات عن قيام شبكة منظمة بتهريب واسع للمنتجات النفطية على الحدود الجنوبية الشرقية للبلاد”.

وكشف قنبري، أن السلطات تمكنت من إيقاف 3 عربات تحمل 90 ألف لتر من وقود السولار لتهريبه خارج البلاد، معتبرًا أن هذه العملية تمُثل أكبر شحنة تهريب للسولار في إيران لهذا العام.

وأضاف “أن تحريات قوات مكافحة التهريب كشفت أن أعضاء الشبكة تمكنوا من شراء كميات كبيرة من المنتجات النفطية من المحافظات المركزية بأساليب وبرامج مزيفة؛ فيما ينقلون هذه الكميات إلى المناطق الحدودية ومن ثم تهريبها خارج البلاد إلى باكستان”. وفقًا لما ذكرت الوكالة الإيرانية.

وكان مدير أمن مدينة هرمزجان (جنوب إيران)، كشف في ديسمبر الماضي عن اعتقال شبكة من مهربي الوقود على الحدود بعد ضبط 287 مليون لتر من الوقود قبل تهريبها خارج البلاد.

وذكرت تقارير إخبارية أن المناطق الحدودية في إيران سجلت خلال الأشهر الأخيرة عمليات بيع وشراء لبطاقات الوقود بشكل غير مسبوق، لا سيما في محافظة سيستان وبلوشستان المتاخمة للحدود مع باكستا، وسط تزايد عمليات تهريب الوقود.

وكان وزير النفط الإيراني، بيجن زنجنه، اعتبر في وقت سابق، أن تصاعد أزمة تهريب الوقود من إيران إلى الخارج ترتبط بتذبذبات أسعار العملات الأجنبية أمام العملة المحلية.