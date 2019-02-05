تعرف على خريطة الدراما المصرية في رمضان 2019

اتضحت معالم الخريطة الدرامية المصرية في رمضان 2019، التي تضمنت ما يقرب من 20 مسلسلًا وبدأ تصويرها منذ أيام. وترصد “إرم نيوز”، في التقرير التالي، جميع المسلسلات المقرر خوضها التنافس الدرامي في شهر رمضان المقبل.

الزعيم المزواج

اختار الفنان عادل إمام، هذا العام، موضوعًا مختلفًا عما قدمه خلال السنوات الماضية، حيث يعود للكوميديا بمسلسل “فالنتينو”. ويجسد “الزعيم” شخصية رجل مزواج “بتاع ستات”، يُدعى نور عبدالمجيد، ويمتلك مجموعة مدارس إنترناشيونال.

يتزوج الزعيم من دلال عبدالعزيز، ولديه منها ثلاثة أبناء، وتدور الأحداث حول علاقته بأسرته وعمله في التعليم، حيث يُلقي الضوء على سلبيات التعليم الحكومي والخاص.

وواجه المسلسل حالة من التخبط بين بدء تصويره من عدمه، وسط مواصلة أيمن بهجت قمر، مؤلف المسلسل لكتابته، حتى بدأ التصوير منذ أيام، لتُحسم الأقاويل حول ظهور الزعيم لجمهوره في رمضان.

أمير كرارة محارب دولي

بدأ الفنان المصري أمير كرارة تصوير الجزء الثالث من مسلسله المتميز “كلبش”، حيث يشارك في الماراثون المقبل، بعد مشاركة ناجحة في الموسمين الماضيين.

ويستمر أمير كرارة، الذي يجسد شخصية سليم الأنصاري، في حالة من الصراع مع الإرهاب الدولي، حيث يظهر أعداء جُدد يحاولون تضييع هيبة الدولة.

وانطلق التصوير منذ حوالي شهر، وسافر فريق العمل إلى لبنان، وعادوا لاستكمال تصوير بعض مشاهد الأكشن والمطاردات، وانضم إلى هذا الجزء الفنانان هشام سليم، وأحمد عبدالعزيز.

ياسر جلال مصارع

للموسم الثالث على التوالي، يدخل الفنان المصري ياسر جلال عالم البطولة المطلقة، فبعد نجاح مسلسليه “ظل الرئيس”، و”رحيم”، يدخل المنافسة بمسلسل “لمس أكتاف”، الذي يجسد من خلاله شخصية “مصارع” سابق يدخل عالم رجال الأعمال.

ووسط هذا العالم، يتعرض المصارع للعديد من المخاطر، وسط منافسة شرسة للسيطرة على عالم البيزنس.

أحمد السقا صعيدي

بدأ النجم أحمد السقا تصوير مسلسله الجديد “وُلد الغلابة”، الذي يجسد من خلاله شخصية رجل صعيدي، حيث وعد السقا جمهوره بالاختلاف في تناول الدراما الصعيدية والابتعاد عن النمطية، وهو من إخراج محمد سامي.

محمد رمضان زلزال

استقر النجم المصري محمد رمضان على خوض المنافسة بمسلسل “زلزال”، حيث استطاع أن يُعيد الفنانة حلا شيحة للتمثيل بعد غياب استمر عدة سنوات.

محمد إمام هوجان الشعبي

يشارك الفنان المصري محمد عادل إمام في الماراثون الرمضاني بمسلسل “هوجان”، الذي تدور أحداثه حول هوجان ابن الحارة الشعبية، الذي يدخل في تحديات وصراع مع أشخاص يحاولون النيل منه.

يمارس “هوجان” رياضة المصارعة التي تساعده على دخول التحدي، وذلك في إطار من الأكشن.

علي ربيع والمليون جنيه

يدخل الفنان المصري علي ربيع المنافسة الرمضانية من خلال مسلسل “فكرة بمليون جنيه”، والذي بدأ تصويره منذ قرابة الأسبوعين.

ويجسد على ربيع شخصية رجل يُدعى “عزت”، وهو شاب مكافح يحلم بالوصول للثراء، حيث يعمل في أكثر من مهنة، إلى أن تتحقق رحلة صعوده مع نهاية الأحداث.

مصطفى شعبان “أبو جبل“

يواصل الفنان المصري مصطفى شعبان، بمسلسل “أبو جبل”، في الماراثون الرمضاني، وذلك بعد نجاحه الكبير الموسم الماضي بمسلسل “أيوب”، وتفرغ المخرج أحمد صالح لتصوير المسلسل رغم ارتباطه بإخراج مسلسل “بحر”، للفنان ماجد المصري.

حكاية ياسمين صبري

تستكمل الفنانة المصرية، ياسمين صبري، تصوير دورها في مسلسل “حكايتي”، وهو أول بطولة مطلقة لها في الدراما المصرية.

فيما تحافظ مي عز الدين على مكانها، حيث تنافس بمسلسل “البرنسيسة بيسة”، وهو من تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، وإخراج أكرم فريد.

ياسمين عبدالعزيز ورحلة الصعود

تخوض النجمة ياسمين عبدالعزيز المنافسة بمسلسل “الملكة”، الذي بدأت تصويره منذ قرابة الشهر، وتجسد من خلاله رحلة صعود فتاة من أسرة متوسطة تواجه العديد من المشكلات، وذلك في إطار اجتماعي رومانسي.

هاني سلامة “قمر هادي”

يدخل الفنان المصري هاني سلامة، رمضان المقبل بمسلسل “قمر هادي”، الذي يتنوع بين الدراما الاجتماعية التي لا تخلو من الأكشن، وهو من إخراج رؤوف عبدالعزيز.

حمادة هلال ابن أصول

بدأ الفنان المصري حمادة هلال تصوير مسلسله الجديد “ابن أصول”، تحت قيادة المخرج محمد بكير.

ثنائية أحمد فهمي وهنا الزاهد

في أول تعاون بين الثنائي أحمد فهمي وهنا الزاهد بعد ارتباطهما، يتشاركان في مسلسل “الواد سيد الشحات”، ومرشح له اسم “آدم فاميلي”، ويواصل الثنائي التصوير تمهيدًا للحاق بالموسم الرمضاني.

حسن الرداد يسابق الزمن

يسابق الفنان المصري حسن الرداد الزمن للظهور في مسلسله الجديد “الابن الـ13” تمهيدًا للبدء في التصوير خلال الأسبوع المقبل.

كوميديا مصطفى خاطر

بدأ الكوميديان مصطفى خاطر تصوير مسلسله “طلقة حظ”، منذ حوالي أسبوعين، وتشاركه البطولة الفنانة آيتن عامر، ومن إخراج أحمد خالد أمين.

“لعبة” هشام ماجد وشيكو

يبدو أن الثنائي هشام ماجد وشيكو، انتابتهما بعض الغيرة بعد بدء أحمد فهمي تصوير مسلسله الجديد، فمن المعروف أن الثلاثي انفصلوا عن بعضهم بعد عدة أعمال ناجحة خلال السنوات الماضية.

وبدأ الثنائي التحضيرات لتصوير مسلسلهما الجديد “اللعبة”، خلال الأيام المقبلة، وهو من إخراج معتز التوني.

إيمي غانم تنفصل عن الرداد

انفصلت الفنانة إيمي سمير غانم عن زوجها الفنان حسن الرداد دراميًا، فبعد عملهما سويًا من خلال “مسلسل “عزمي وأشجان”، العام الماضي، تخوض “إيمي” البطولة المطلقة بمسلسل “سوبر ميرو”، ومن المقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة.

أزمة “ملايكة إبليس”

بمشاركة جماعية بين الفنانة رانيا يوسف، والفنانة غادة عادل، بدأ الثنائي تصوير مسلسل “وبينا معاد”، بعد تغيير اسمه، إثر اعتراض الأزهر على اسم “ملايكة إبليس”.

نيللي كريم والرومانسية

تغير الفنانة المصرية نيللي كريم جلدها هذا الموسم، حيث تظهر بمسلسل رومانسي لم يتم الإعلان عن اسمه بعد، لكنها بدأت تصويره بالفعل مع المخرج عمرو سلامة.

عمرو يوسف يغير رأيه

استطاعت شركة فنون مصر أن تتعاقد مع الفنان المصري عمرو يوسف، وتجعله يغير رأيه بالظهور في رمضان المقبل، بعد أن اعتذر لجمهوره عن خوض السباق مؤخرًا، ولم يتم التصريح باسم المسلسل حتى الآن.

مسلسلات على قوائم الانتظار

هناك عدد من المسلسلات تنتظر إشارة البدء لتصويرها، منها “علامة استفهام”، الذي يُعيد النجم محمد رجب للدراما بعد طول غياب.

فيما يحاول النجم أكرم حسني اللحاق بموسم رمضان من خلال مسلسله “اسمه ايه”، الذي لم يصدر قرار من الشركة المنتجة بتصويره حتى الآن.

أما النجمة دينا الشربيني، فتستعد للبطولة المطلقة الثانية لها من خلال مسلسل “يوم وليلة”، وينتمي لنوعية الإثارة، ويدور حول جريمة قتل تحاول الشربيني فك طلاسمها، حيث تجسد خلال المسلسل شخصية “محامية”.

في حين يحاول الفنان آسر ياسين اللحاق بالموسم الرمضاني هذا العام من خلال مسلسل “شبر مية”، حيث يتبقى الانتهاء من تفاصيل الديكورات للبدء في التصوير.