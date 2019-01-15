إيمي سمير غانم تنفي انفصالها فنيًا عن زوجها حسن الرداد (فيديو)‎

نفت الفنانة المصرية إيمي سمير غانم الأنباء التي جرى تداولها بشأن انفصالها فنيًّا عن زوجها حسن الرداد، لافتة إلى أنّها لا تُحضّر لأية أعمال في السينما خلال الفترة الحالية.

وقالت إيمي خلال لقاء مع “إرم نيوز” إنّها ستعود بعمل يجمعها بزوجها حسن الرداد بعد فترة، نافية بذلك ما تردد بشأن ابتعادها فنيًا عن زوجها كما تحدثت أخبار عن ذلك خلال الفترة الأخيرة.

وترددت أنباء عن تحضير إيمي لمسلسل جديد ضمن دراما رمضان المقبل تجسّد فيه البطولة المطلقة لأول مرة، فيما يحضّر حسن لفيلم مستقل.

وكان “عزمي وأشجان” آخر مسلسل جمع الرداد وزوجته، حيث شارك في بطولته إلى جانبهما: الفنان سمير غانم، ونسرين أمين، ورجاء الجداوي، ومحمد ثروت، وبدرية طلبة، وملك قورة، وبيومي فؤاد، ومحمد سلطان.