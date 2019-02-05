الإمارات.. بداية “جيدة” لنمو القطاع الخاص غير النفطي في 2019

أظهر مسح نُشِر الثلاثاء، بدايةً جيدةً لنمو القطاع الخاص غير النفطي بالإمارات في 2019 ، إذ ارتفع لأعلى مستوى في 7 أشهر في يناير/ كانون الثاني.

وتعافى مؤشر مديري مشتريات الإمارات التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، الذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، والمعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 56.3 الشهر الماضي من 54.0 في ديسمبر/ كانون الأول.

وصعد المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 63.0 من 58.8 ليسجل أعلى مستوى في 5 أشهر من 60.1، ومؤشر طلبيات التوريد الجديدة إلى 60.9 من 58.3.

وقالت خديجة حق، رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بنك الإمارات دبي الوطني: “كان تحسن النشاط التجاري ناتجًا -بشكل جزئي- عن العروض الترويجية وتخفيضات الأسعار من جانب الشركات”.

وانخفضت أسعار البيع في الإمارات مجدَّدًا في يناير/ كانون الثاني، وذلك للشهر الثامن في 9 أشهر لكن وتيرة الهبوط كانت ضئيلة.